Praha Náměstí dramatika mezi divadly
Symboličtější místo pro Havlovo náměstí by se hledalo jen těžko. Piazzetta mezi historickou budovou Národního divadla a Novou scénou dostala jméno Václava Havla v říjnu 2016, při příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin.
Podnět k přejmenování tehdy vzešel přímo od ředitele Národního divadla Jana Buriana. Volba místa měla jasnou symboliku, Havel byl totiž dávno předtím, než se stal prezidentem, především dramatikem.
Tehdejší pražská primátorka Adriana Krnáčová rozhodnutí vysvětlovala slovy, že prostor podle ní vystihuje to, „o co Havel usiloval“ – tedy setkávání, diskusi, svobodné myšlení a humanitu.
Při slavnostním odhalení nové cedule vzniklo na náměstí také velké červené srdce od sochaře Kurta Gebauera. První vzkazy na něj napsali Dagmar Havlová, herečka Vlasta Chramostová, primátorka, ministr kultury Daniel Herman a ředitel Národního divadla Jan Burian.
Srdce odkazuje na symbol, který Havel po desetiletí připojoval ke svému podpisu.