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Plastika v životní velikosti i věznice. Kde všude si připomínají Václava Havla?

Tereza Krocová
Přehledně   17:32
Václav Havel by 5. října oslavil 90. narozeniny. První český prezident, dramatik a disident zanechal svou stopu nejen v politice a kultuře, ale také na mapě Česka. Jeho jméno nesou školy, náměstí, ulice i veřejná prostranství. Připomíná ho dokonce i věznice, kde za komunistického režimu strávil část svého trestu. Podívejte se na vybraná místa, která jsou s Havlem dodnes spojena.
Část 1/8

Praha Náměstí dramatika mezi divadly

Symboličtější místo pro Havlovo náměstí by se hledalo jen těžko. Piazzetta mezi historickou budovou Národního divadla a Novou scénou dostala jméno Václava Havla v říjnu 2016, při příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin.

Náměstí Václava Havla v Praze

Podnět k přejmenování tehdy vzešel přímo od ředitele Národního divadla Jana Buriana. Volba místa měla jasnou symboliku, Havel byl totiž dávno předtím, než se stal prezidentem, především dramatikem.

Tehdejší pražská primátorka Adriana Krnáčová rozhodnutí vysvětlovala slovy, že prostor podle ní vystihuje to, „o co Havel usiloval“ – tedy setkávání, diskusi, svobodné myšlení a humanitu.

Dagmar Havlová pózuje u výtvarné instalace sochaře Kurta Gebauera při...
Ilustrační snímek
Lidé pokládají svíčky k pamětnímu místu na náměstí Václava Havla u Národního...

Při slavnostním odhalení nové cedule vzniklo na náměstí také velké červené srdce od sochaře Kurta Gebauera. První vzkazy na něj napsali Dagmar Havlová, herečka Vlasta Chramostová, primátorka, ministr kultury Daniel Herman a ředitel Národního divadla Jan Burian.

Srdce odkazuje na symbol, který Havel po desetiletí připojoval ke svému podpisu.



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