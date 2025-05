Spisovatelka: Václava Bendy si vážil Klaus i Zeman. Příběh jeho rodiny je mimořádný

Jak vznikl nápad na knihu o Bendových?

Byla to výjimečná rodina, kterých tady moc nebylo. A já si to uvědomila, už když jsem četla rozhovor s Kamilou Bendovou v knize Bytová revolta. Takže když v roce 2021 Bendovi oslovili mého muže Honzu Nováka, zda by nechtěl po biografii Milana Kundery napsat knihu o jejich otci Václavovi, radila jsem mu, ať to vezme. Musel to z časových důvodů odmítnout, nakonec to skončilo u mě… Prostě jsme si to doma rozdělili a Bendovi s tím souhlasili. Poskytli mi neomezený přístup do svého archivu, který je zároveň archivem disentu.

Jak to?

U Bendů se nikdy nic nevyhodilo a i to, co jim během domovních prohlídek zabavila Státní bezpečnost, dokázal Václav Benda částečně získat zpátky. Tedy až na vzácné samizdaty s autogramem Jaroslava Seiferta, které mu prostě ukradli. Estébáci je nikam nezaevidovali a asi je má někdo v knihovně.

Benda byl bojovník s buldočí povahou, úřady bombardoval stížnostmi a od svých textů si rád ponechával různé verze… Kamila mi navíc poskytla i jeho první milostné dopisy a básně, celou osobní korespondenci. Díky tomu bylo o čem psát.

Kniha ale není jen životopisem Václava, ale i Kamily Bendové.

Během rešerší jsem pochopila, že příběh jednoho z nich se nedá vyprávět bez druhého. Kamila je silná osobnost, která se sice navenek podřídila patriarchálnímu uspořádání v katolické rodině, ale propojovala lidi v disentu a vyvažovala někdy až příliš tvrdou povahu svého muže.

Když Bendu na čtyři roky zavřeli, starala se o pět malých dětí a pokračovala v podvratné činnosti. Vždycky o sobě říkala, že je strašně nerozhodná, ale v té době byla někdy rozhodnější než její muž. Stala se skutečnou válečnou vdovou. Anna Šabatová, jejíž muž Petr Uhl si celkem odseděl devět let, ji obdivovala, že si v tom neuvěřitelném shonu našla ještě i čas na čtení.

Kamila vám poskytla osobní korespondenci. Byli podobně ochotní i další pamětníci, přátelé?

Byli. Otka Bednářová a manželé Uhlovi mi půjčovali knížky, Bendovi spolužáci našli dokonce i studentský film, Jirka Gruntorád a Jaroslav Suk mi poskytli svoje sledovačky… Nezištně mi pomáhaly desítky lidí. Mluvila jsem i s blízkým přítelem rodiny, kterého Státní bezpečnost donutila na Bendovy donášet. A on to Václavovi tenkrát hned přiznal. Byl to mladý, vyděšený kluk a já si strašně cením jeho odvahy. Ta nesmírně těžká doba však lidi také stmelila.

Kdo byl vlastně Václav Benda?

Mohla bych říct, že to byl vynikající student s fotografickou pamětí. A vzápětí i ambiciózní předseda celoškolního Svazu mládeže, který vylučoval děti komunistických pohlavárů pro přílišnou pasivitu. Recesista a rebel, ale taky pedant a taktik. Topič a politik. Milovaný otec šesti dětí.

Jeho celoživotní kamarád Pavel Bratinka vzpomínal, že nezná žádného jiného člověka, v kterém by se tak lehce propojovaly naprosto protichůdné vlastnosti jako umění vařit s uměním básnit, přísně racionální intelekt s vrozenou hravostí a schopností užívat si života… Benda to všechno v sobě měl.

Od jeho smrti uplynulo čtvrt století a spoustě z nás se jako první věc vybaví scénka ze satiry Česká soda Zpívánky s Bendou...

Tak si ho bohužel pamatuje celá naše generace, jako pomalu mluvícího, poněkud neohrabaného politika a já se tomu pohledu nevyhýbám. Je však zároveň důležité vědět, kým vším byl předtím. Myslím, že v jeho generaci moc větších hrdinů nebylo. Podobně jako Václav Havel a Ivan Magor Jirous byl nejenom hnacím motorem, ale i skutečným vizionářem disentu. Například jako autor Paralelní polis.

Jak se stal disidentem?

Trochu paradoxně. Jeho otec byl v padesátých letech druhým nejmocnějším mužem komunistické celní správy, takže v tom byl i vzdor. Nasměrovalo ho prostředí, v pražských Holešovicích chodil do školy s dětmi komunistických papalášů a s některými se hádal tak, že ho málem vyloučili ze školy. Od šedesátých let se účastnil studentských protestů.

Na druhou stranu ho poznamenalo i to, jak se na střední škole angažoval ve Svazu mládeže. Říkal, že už nikdy v životě nechce zvednout ruku pro něco, s čím by bytostně nesouhlasil. Nicméně kdyby nedošlo k sovětské invazi v osmašedesátém, tak by pravděpodobně někde přednášel filozofii nebo byl literárním vědcem. To ovšem za normalizace po roce 1968 už nešlo. Anebo šlo, kdyby vstoupil do strany.

Jak se k tomu postavil?

Čelem. Z filozofa a češtináře se stal matematik. To mě fascinovalo: kolik lidí úplně, a tak náročně, změní profesi, aby nemuselo dělat kompromisy? Matematika byla tehdy mnohem svobodnější než filozofie nebo literatura. Ale je pravda, že Benda svoji druhou vysokou školu vystudoval i díky Kamile, která za něj občas chodila na přednášky.

Definitivně ho nadzvedl proces s Plastiky. Tím končí jeho „trestuhodné mlčení“, jak to sám nazval. Podepsal Chartu 77 v době největší hysterie, kdy kulturní veličiny podepisovaly Antichartu, a brzy se stal i jejím mluvčím.

Dlouhou dobu strávil i ve vězení.

Režimu nejvíc vadil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který se zakládal u Bendových v obýváku. Benda si za to odseděl čtyři roky. Část z nich si odkroutil v lágru v Heřmanicích u Ostravy s Václavem Havlem a Jiřím Dienstbierem. Ti byli také odsouzeni ve stejném hromadném procesu za podvracení republiky. Zvláště Havel v Heřmanicích trpěl pod šíleným náčelníkem Košuličem.

Benda měl v lágru respekt. Obehrál heřmanické „kingy“ v pokeru, protože jako matematik počítal karty, a tím usnadnil život celé disidentské trojici. Mě bavilo sledovat, jak tihle intelektuálové ve vězení soutěžili. Například v tom, jak lstivě psát dopisy, aby prošly náčelníkovou cenzurou, anebo sledovali, jak často jim ženy odpovídají...

Kdo vyhrál?

Kamila Bendová psala dlouhé dopisy dvakrát týdně. Václav Havel pak svou Olgu káral, že by mu měla psát častěji. A jednou popsal, jak s tichou závistí pozoruje Bendu, který ze sebe jako pavouček souká další teologický traktát, zatímco jeho právě nic nenapadá...

Nakolik vás zajímaly i Bendovy děti?

„Benďata“ doručovala po Praze vzkazy jiným disidentům a měla instrukce, jak se chovat, když je chytnou, že ten papír mají rozkousat a spolknout. Děti vyrůstaly mezi jasnými morálními mantinely, ale taky v neustálém napětí. Co když jim estébáci seberou nejenom tátu, ale i mámu? Nebo jí něco udělají, jako už udělali kamarádce Zdeně Tominové? Malý Patrik se budil s nočními můrami. Možná i proto si děti Bendovy neprošly revoltou. Říkaly mi: Když máte rodiče revolucionáře, jak se proti nim máte bouřit?

Mluvila jste se spoustou pamětníků, co vám řekli bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman?

Působilo až úsměvně, do jaké míry oba zajímal Bendův životní styl. Zatímco Miloš Zeman kvitoval jeho zálibu v červeném víně a churchillovský postoj k vlastnímu zdraví, Klaus tohle nechápal. Bendy si však vážil jako mimořádné osobnosti, která s ním proti nepolitické politice Václava Havla prosazovala soutěž politických stran – Benda založil svoji KDS už v prosinci 1989 a Klaus ho popsal jako „balvan na cestě“. A myslel to pozitivně. Podle něj měl Benda názory tak pevné, že s nimi nebylo možné pohnout ani o milimetr…

A Zeman?

Vzpomínal, že ačkoliv byli rivalové, neměli žádný vážnější konflikt. Přičítal to Bendově stylu, prý mu nebylo možné nevyhovět. Všechny prosby a žádosti totiž uváděl slovem „něžně“: „Mohl bych vás něžně poprosit?“ „Myslíte, že byste mi mohl něžně vyhovět?“

Kde příběh Kamily a Václava končí?

Benda zemřel v roce 1999, strašně brzo, nedlouho po svých padesátinách. Možná není náhoda, že všichni tři spoluvězni z Heřmanic, Benda, Havel i Dienstbier, měli na konci života problémy s dýcháním… Kniha však končí kapitolou o Kamile a o tom, jak žije jako vdova.

Jak?

Podobně intenzivně jako tenkrát dál pořádá salony a dál si u ní podávají dveře spolužáci, kamarádi, disidenti i náhodní hosté. Z její velké rodiny je matriarchát, má šest dětí a jednadvacet vnoučat a všichni k ní stále rádi chodí pro radu. Paní Kamila se rozhodně nenudí.

Přála si rodina, abyste o něčem nepsala?

Rodina mi od počátku dala volnou ruku. To pro mě bylo hrozně důležité, jinak bych do psaní takové biografie ani nešla. A svůj slib dodrželi, i když je můj pohled asi někdy překvapil.