Už je jasné, kdo bude váš nástupce ve funkci zvláštního zmocněnce ministerstva zahraničních věcí pro otázky energetické bezpečnosti, kterou zastáváte téměř dvě dekády?

Energetická bezpečnost byla v uplynulých devatenácti letech primárně tématem zahraničněpolitickým, proto tato pozice vznikla na ministerstvu zahraničních věcí. Naší slabinou byly dovozy ropy, zemního plynu a jaderného paliva. Naopak v elektřině jsme byli vysoce přebytkoví. Dokonce jsme byli druzí největší exportéři elektřiny v Evropské unii, hned po Francii. Nyní se situace kompletně obrací. Vyřešili jsme naši závislost v ropě, zemním plynu a jaderném palivu na Rusku. Hlavním tématem do budoucna bude výroba elektřiny, odkud se vezme, protože v dohledné době skončí velká část její výroby z uhlí – a to je dnes 40 procent veškeré naší produkce. Otázkou je, zda to nahradíme dovozy, nebo stihneme včas postavit nové elektrárny. Obdobná pozice pro otázky energetické bezpečnosti by proto podle mne měla existovat buď u premiéra, nebo na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Pevně doufám, že se Evropa probudí a začne dělat to, co má, tedy naprosto vážně přemýšlet o své obraně, jak oživit ekonomiku, jak osekat byrokracii.