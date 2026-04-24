Počasí v Česku bude v nejbližších dnech určovat především oblast vysokého tlaku vzduchu nad severozápadní Evropou. Stabilní ráz počasí naruší až v noci na neděli slabá studená fronta, která postoupí přes naše území od severu, vysvětluje Český hydrometeorologický ústav.
Jaké bude počasí o víkendu?
V pátek čeká podle meteorologů většinu území slunečné počasí. Pouze na severovýchodě a východě může být oblačnosti přechodně více. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 15 až 20 stupňů, na severu Čech kolem 13 °C.
V horských oblastech ve výšce okolo tisíce metrů nad mořem bude zhruba 12 °C. Meteorologové očekávají slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
Sobota bude nejteplejší a nejhezčí den tohoto týdne. Meteorologové slibují jasno až polojasno. Noční teploty klesnou na 6 až 1 stupeň, přes den se pak vyšplhají na 16 až 21 stupňů a na jižní Moravě dokonce až na 23 °C.
Vítr zůstane slabý, postupně většinou mírný, opět severozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 m/s.
V neděli přijde ochlazení, na horách i sníh
Změna nastane v neděli 26. dubna, kdy se za studenou frontou citelně ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 15 °C. Pocitovou teplotu navíc sníží mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, který bude foukat na většině území Česka s výjimkou západu.
„V neděli bude také slunečno, ale přechodně bude oblačnosti o něco víc. Srážek bude málo, objeví se jen přeháňky, a to hlavně na severovýchodě a severu území. Nad 700 metrů půjde o přeháňky sněhové,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.