V sobotu bude skoro léto, v neděli zas zima. Mapa ukazuje velký rozdíl teplot

Tereza Hrabinová
  5:30
Až ke dvaceti stupňům Celsia vystoupají nejvyšší odpolední teploty v pátek i v sobotu. Ale v neděli přijde citelné ochlazení. Počasí v Česku ovlivní oblast vysokého tlaku vzduchu a v noci na neděli k nám dorazí studená fronta. Ta srazí teploty až o deset stupňů a na horách může přinést i sněhové přeháňky.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Počasí v Česku bude v nejbližších dnech určovat především oblast vysokého tlaku vzduchu nad severozápadní Evropou. Stabilní ráz počasí naruší až v noci na neděli slabá studená fronta, která postoupí přes naše území od severu, vysvětluje Český hydrometeorologický ústav.

Jaké bude počasí o víkendu?

V pátek čeká podle meteorologů většinu území slunečné počasí. Pouze na severovýchodě a východě může být oblačnosti přechodně více. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 15 až 20 stupňů, na severu Čech kolem 13 °C.

V horských oblastech ve výšce okolo tisíce metrů nad mořem bude zhruba 12 °C. Meteorologové očekávají slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.

Sobota bude nejteplejší a nejhezčí den tohoto týdne. Meteorologové slibují jasno až polojasno. Noční teploty klesnou na 6 až 1 stupeň, přes den se pak vyšplhají na 16 až 21 stupňů a na jižní Moravě dokonce až na 23 °C.

Vítr zůstane slabý, postupně většinou mírný, opět severozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 m/s.

Denní maxima v sobotu 25. dubna.

Denní maxima v neděli 26. dubna.

V neděli přijde ochlazení, na horách i sníh

Změna nastane v neděli 26. dubna, kdy se za studenou frontou citelně ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 15 °C. Pocitovou teplotu navíc sníží mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, který bude foukat na většině území Česka s výjimkou západu.

„V neděli bude také slunečno, ale přechodně bude oblačnosti o něco víc. Srážek bude málo, objeví se jen přeháňky, a to hlavně na severovýchodě a severu území. Nad 700 metrů půjde o přeháňky sněhové,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

