Podrobnosti připravujeme.
V sídle Správy železnic zasahují policisté z NCOZ
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...
Ať si ho nachystají sami, odmítá Fiala, aby jeho vláda předělávala rozpočet
Premiér a šéf ODS Petr Fiala kategoricky odmítl možnost, že by jeho končící vláda ještě mohla předělávat návrh státního rozpočtu na příští rok, jak to požaduje nová koalice ANO, SPD a Motoristů....
OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové
Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...
Pobodání v centru Ústí za bílého dne. Zraněný sám přišel k hlídce strážníků
Přímo v centru Ústí nad Labem na ulici došlo za bílého dne k podobání. Když hlídka městské policie procházela frekventovanou Hrnčířskou ulicí, oslovil ji najednou muž s tím, že ho před chvíli...
V Moldavsku evakuovali kvůli pádu dronu vesnici, Rumunsko vyslalo stíhačky
Rumunsko ráno nasadilo do akce stíhací letouny poté, co jeho vzdušný narušila dvojice dronů u hranic s Ukrajinou. Narušení vzdušného prostoru dronem ráno oznámilo také sousední Moldavsko. Tamní...
Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince
Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...
Devadesátiletý řidič dostal na kluzké silnici smyk, po nárazu do domu zemřel
Pondělní sníh na silnicích přinesl v Olomouckém kraji na tři desítky dopravních nehod. Většina měla spíše lehčí charakter, jedna ovšem skončila tragicky. Po nárazu do zdi domu zemřel na Šumpersku...
Agrofert koupil společnost, která vlastní terminál čpavku v Nizozemsku
Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V.
Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka
Česká armáda na velitelském shromáždění projednává hlavní úkoly pro příští rok. „Rusko je nebezpečné a nevyzpytatelné, to platí více než kdy jindy. Je to do očí bijící realita současného světa,“...
Na Staroměstském náměstí přes noc vztyčili vánoční strom. Rozsvítí ho v sobotu
Pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) v noci na Staroměstském náměstí v Praze usadili a vztyčili vánoční strom. Dopoledne začnou s jeho zdobením. Slavnostní rozsvícení se uskuteční...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...
Manažer obchodu
INTEROBAL k.s.
Plzeňský kraj
V domě na Náchodsku se propadl strop. Obyvatelé stihli odejít, zpátky ale nesmějí
V domě v Jaroměři na Náchodsku se v pondělí propadl strop. Vypadly z něj dva trámy. Ve stavení zasahovali hasiči, dva obyvatelé z horního patra včas sami dům opustili. Statik už dům prohlédl a určil,...
Američané jednají v Emirátech s Ukrajinci a Rusy. Nemáme k tomu co říci, uvedl Kreml
Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v pondělí přijel do Abú Zabí, aby tam jednal se šéfem ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylem Budanovem a ruskou delegací v rámci snah USA ukončit...