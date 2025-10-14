„Můj pohled je dlouhodobě stejný od roku 2010. KSČM pracuje na přirozeném partnerství s dalšími subjekty,“ řekl iDNES.cz Vojtěch Filip s tím, že jde o krok správným směrem. Komunisté skrytí pod hlavičkou hnutí Stačilo! získali ve volbách 4,3 % a do Sněmovny se nedostali.
„Po analýze jistě KSČM najde dost ochotných lidí a dobrých myšlenek, které osloví naše občany v nejbližší budoucnosti,“ věří exšéf komunistů.
Až extrémní finále kampaně odpudilo i protestní voliče. Ti šli raději za umírněnějším Andrejem Babišem.