Komunisté po debaklu řeší, co bude dál. Ztratí se bez funusu, líčí exposlanec Dolejš

Na samostatnou existenci KSČM už nevěřím, říká Dolejš. Strana je silná, míní Filip. | foto: Jakub StadlerMAFRA

Kateřina Vaníčková
  16:24
Komunisté po volebním debaklu hnutí Stačilo!, za které kandidovali, řeší, co budou dělat dál. Někdejší dlouholetý předseda KSČM Vojtěch Filip věří, že se strana na politické mapě udrží, a připomíná, že má dostatečně silnou strukturu. Bývalý člen a místopředseda komunistické strany Jiří Dolejš už v samostatnou existenci KSČM na vrcholové úrovni nevěří.

„Můj pohled je dlouhodobě stejný od roku 2010. KSČM pracuje na přirozeném partnerství s dalšími subjekty,“ řekl iDNES.cz Vojtěch Filip s tím, že jde o krok správným směrem. Komunisté skrytí pod hlavičkou hnutí Stačilo! získali ve volbách 4,3 % a do Sněmovny se nedostali.

„Po analýze jistě KSČM najde dost ochotných lidí a dobrých myšlenek, které osloví naše občany v nejbližší budoucnosti,“ věří exšéf komunistů.

Až extrémní finále kampaně odpudilo i protestní voliče. Ti šli raději za umírněnějším Andrejem Babišem.

Jiří Dolejšdlouholetý poslanec KSČM

Komunisté po debaklu řeší, co bude dál. Ztratí se bez funusu, líčí exposlanec Dolejš

Komunisté po volebním debaklu hnutí Stačilo!, za které kandidovali, řeší, co budou dělat dál. Někdejší dlouholetý předseda KSČM Vojtěch Filip věří, že se strana na politické mapě udrží, a připomíná,

14. října 2025  16:24

