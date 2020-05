VIDEO: Po smrti pacienta přemýšlíme, zda jsme mohli udělat víc, míní lékaři

V ochranných oblecích jsou zdravotníci při péči o nakažené nemocí covid-19 neustále klidně i několik hodin denně a ovlivňuje to i jejich osobní život, jak už se kameře iDNES.cz svěřili.

Zdravotní sestra Tereza Laurenová nyní popsala, jak probíhá příjem pacienta, který není intubovaný a pro zdravotníky tak představuje největší riziko nákazy. „Pokud to jde, tak se snažíme držet odstup. Samozřejmě jsou situace, kdy to nejde, to pak spoléháme na naše ochranné pomůcky,“ řekla.

Většinu pacientů s onemocněním covid-19 se zatím českým lékařům daří vyléčit. Někdy ovšem smrti pacienta zabránit nedokážou.

„I přes veškerou naši snahu se to bohužel někdy nepovede, to je pak hrozně smutné a někdy se s tím člověk těžko vyrovnává,“ líčí sestra Laurencová. Občas přemýšlí, jestli jako ošetřovatelka nemohla udělat víc. Zpětně ale dochází k závěru, že se bohužel často víc udělat nedá.

„Ty emoce samozřejmě jsou. Člověk pořád přemýšlí, jestli něco nemohl udělat jinak, jestli udělal vše, co šlo,“ shoduje se se sestrou zdravotní bratr Ivan Hrkel.

„Smrt k životu patří“

„Strach máme, ale teď už je to spíš takový přirozený respekt,“ říká sanitář Ondřej Hofman. Doplňuje, že strach mají zdravotníci spíše o svoje rodiny než o sebe.

„Smrt k životu neodmyslitelně patří. Je to koloběh a já se to tak tedy snažím vnímat a nějakým způsobem to snáším,“ myslí si Hofman.

Zdravotní bratr Hrkel ale přesto vidí pozitivum v tom, že tým ošetřovatelů, který se o nakažené koronavirem v pražské Bulovce stará, táhne za jeden provaz. „Jsme tu jedna parta, jeden tým. Dokážeme se mezi sebou bez problému domluvit a navzájem se podporujeme. Jsme tu prostě pro sebe,“ říká Hrkel.