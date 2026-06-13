Výrazně se podle nich začne oteplovat v polovině týdne. „Přibližně od středy, kdy k nám začne proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu,“ uvedl dále ČHMÚ ve své předpovědi.
Nejtepleji by podle meteorologů mělo být ale až na konci týdne, hlavně o víkendu. „V hladině 850 hPa, tedy kolem 1500 metrů nad mořem, by měla mít vzduchová hmota teplotu kolem 20 stupňů Celsia. To už odpoledne při malé oblačnosti odpovídá v nejnižších polohách teplotám přes 33 stupňů, výjimečně až 35 stupňů,“ doplnili.
Samotné oteplení je podle meteorologů v současnosti už jisté. Upřesňovat se podle nich bude jen to, jak teplý vzduch se do Česka nakonec dostane.
„Zde panuje zatím určitá nejistota, je to předpověď na týden dopředu. Není také zatím jisté, kdy a jak se případně objeví bouřky nebo jak dlouhé toto velmi teplé období bude,“ podotkl ČHMÚ.
Tropické teploty se však mohou objevit na některých místech už ve středu, a to především v Polabí a jihu Moravy. Přetrvat mají minimálně do neděle.