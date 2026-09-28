Milion chvilek chce lidi vyzývat, aby v nich nevolili populisty a extremisty. Pondělní akce má rovněž připomenout odkaz prezidenta Václava Havla.
Milion chvilek zveřejnil v polovině září deklaraci, ve které se mohou jednotliví senátní kandidáti přihlásit k tomu, co uskupení označilo za základní demokratické minimum. Podpisem se kandidáti zavazují například respektovat ústavu či ctít závazky ČR, jako je členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci.
Demonstrace má podle předsedy spolku Mikuláše Mináře motivovat lidi, aby nepodpořili do Senátu kandidáty hnutí ANO premiéra Andreje Babiše a v komunálních volbách nevolili populisty a extremisty.
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Spolek už letos organizoval několik akcí, největší se uskutečnila v březnu na Letné. Na demonstraci podle organizátorů tehdy dorazilo minimálně čtvrt milionu lidí. Na Staroměstské náměstí svolal Milion chvilek lidi v únoru na podporu prezidenta Petra Pavla, v květnu zase na podporu České televize a Českého rozhlasu.