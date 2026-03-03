Kromě armádních speciálů se Češi evakuují z regionu mimo jiné také pomocí letadel dopravce Smartwings. První stroj s kapacitou zhruba 200 lidí dovezl Čechy do Prahy z Ománu v noci na dnešek, další lety následovaly během dne. Lety dopravců využívají zejména lidé, kteří v oblasti byli s cestovními kancelářemi.
Frankfurt, Londýn i Bratislava
Evakuační lety se uskutečnily i do dalších cílů v Evropě. Například se lidé vraceli z Blízkého východu také do Frankfurtu či Londýna nebo Bratislavy.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že vládní repatriační lety jsou určeny primárně pro občany, kteří cestovali bez cestovních kanceláří. To kritizovala Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), podle níž by se u repatriací neměly dělat rozdíly mezi individuálními turisty a klienty cestovních kanceláří, ale přednost by obecně měly mít nejzranitelnější skupiny lidí. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dnes uvedl, že stát u repatriací žádné rozdíly nečiní.
V ohroženém regionu se nachází podle systému dobrovolných registrací Drozd kolem 6400 Čechů. Situace na Blízkém východě se vyostřila potom, co Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu údery na Írán. Důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu.