Bojovníci za práva zvířat procházejí Prahou. Připojili se ke globální akci

Přímý přenos 11:16 , aktualizováno 11:16

Praha se v sobotu v poledne poprvé připojila k Londýnu, New Yorku a desítkám dalších měst po celém světě, v nichž probíhá pochod za práva zvířat – The Official Animal Rights March.