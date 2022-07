Česko má až milion nakažených covidem. Chrání nás teplé počasí, říká Hořejší

„Odhadoval bych, že možná až milion lidí, nebo hodně set tisíc lidí, je takzvaně pozitivních. Naprostá většina z nich o tom ani neví, nebo mají jenom nějakou mírnou rýmu,“ řekl Hořejší na Rádiu Impuls. Podle něj nyní stabilizované covidové situaci pomáhá teplé počasí. Nejen, že teplo šíření viru nesvědčí, ale lidé také více větrají, tráví čas venku a podobně.

„Je otázka, jak by to vypadalo, kdybychom teď byli v takových únorových podmínkách. Skoro jistě by to bylo horší, teď je jen otázka o kolik,“ sdělil Hořejší.

I přes vysoké teploty je ale možné, že se do měsíce ukáže zhoršená covidová situace. „Čísla jsou zatím příznivá. Musíme ale pamatovat na to, že nejzávažnější případy, zvlášť úmrtí, následují až s čtyřtýdenním zpožděním od diagnózy. Takže možná to nejhorší teprve přijde,“ míní Hořejší.

Imunolog připomněl, že současné varianty koronaviru jsou extrémně infekční. „Omikron a jeho subvarianty se svojí infekčností srovnávají s tím, co bylo dosud považováno za rekord, což je virus spalniček. Tomu se skoro nedá ubránit, jak rychle se to šíří,“ sdělil Hořejší. To ale může být pro podzimní vlnu také výhoda.

„Pokud opravdu dojde k úplnému promoření populace virem, ať už to jsou lidé, kteří očkování byli nebo nebyli, tímto si získají více méně imunitu proti reinfekci stejnými variantami. Takže by to zase nemuselo být tak zlé na podzim,“ odhaduje Hořejší.

Denní přírůstky

Poznámka: Reinfekce zahrnuje dříve otestované, kteří již byli dříve pozitivně testovaní na covid-19 a je u nich podezření na reinfekci.

Data podléhají další validaci a mohou se měnit.

Očkování funguje i na nové varianty

Přesto, že varianta omikron se od původních variant koronaviru výrazně liší, podle Hořejšího je vcelku překvapivé, jak dobrý efekt očkování proti ní má. Hořejší dodal, že očkování má efekt zvlášť u lidí se třemi dávkami.

„Nemáme příliš zkušeností se subvariantami, které tady jsou poměrně krátkou dobu. Takže solidní studie na toto téma ještě nejsou, ale vypadá to, že se na to můžeme spolehnout,“ řekl Hořejší.

Příjemné překvapení je podle něj i to, jak závažné onemocnění subvarianty způsobují. „Zřejmě opravdu jsou vlastnosti toho viru takové, že snadno infikují sliznice horního traktu dýchacího, nosní a ústní sliznici, ale nedostanou se tak lehce dál do plic. Tím pádem nezpůsobí vážné onemocnění tak často,“ sdělil Hořejší.

V populaci se nyní šíří subvarianty BA.4 a BA.5 koronavirové varianty omikron. Od pondělí se mohou lidé nad 18 let nechat naočkovat čtvrtou dávkou. Doporučená je především pro lidi nad 60 let a dospělé s přidruženými nemocemi.