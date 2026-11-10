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V ODS sílí nespokojenost kvůli preferencím, zasedne předsednictvo

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  12:34aktualizováno  12:41
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Tisková konference ve volebním štábu ODS. Na snímku Martin Kupka. (17. října...

Tisková konference ve volebním štábu ODS. Na snímku Martin Kupka. (17. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Předsednictvo ODS bude v pátek řešit situaci v nejsilnější opoziční straně, které v poslední době podle průzkumů klesají voličské preference. Uvedl to šéf strany Martin Kupka. Mezi občanskými demokraty roste nespokojenost. Někteří zástupci regionů žádají změny v politice ODS, děčínská organizace by chtěla svolat mimořádný volební kongres a vyměnit vedení. Postoj Děčína bere Kupka na vědomí, ani jemu se preference nelíbí.

Děčínská organizace z iniciativy svého lídra a náměstka děčínského primátora Narcise Tomáška podle Seznam Zpráv přijala v pondělí výzvu, aby byl na leden nebo únor narychlo svolaný mimořádný volební kongres.

Tomášek dnes řekl, že důvodem je nespokojenost se současným směřováním strany a jejími volebními preferencemi. Návrh na svolání kongresu prosadil na schůzi oblastního sdružení ODS, které zahrnuje Děčín, Českou Kamenici a Jílové. Kdo by mohl nahradit Kupku v čele strany, Tomášek zatím neví. Sám by do čela nekandidoval.

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Kupka je připraven o situaci ve straně se svými stranickými kolegy diskutovat. „Aktuální preference se nelíbí nikomu a nejvíc se nelíbí mně. Rád přijedu do Děčína si o připravovaných krocích pro obrat v průzkumech obliby ODS popovídat. Představili jsme lepší rozpočet, základní body reformy vzdělávání, pracujeme na reformě daní i zdravotní péče,“ sdělil Kupka s tím, že postoj organizace bere na vědomí. Potvrdil, že o tom bude v pátek mluvit užší vedení strany.

Podle volebních modelů několika agentur má ODS nyní podporu kolem deseti až 12 procent voličů. Roli nejsilnějšího opozičního subjektu na úkor ODS převzalo sílící hnutí STAN.

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Stínový ministr pro místní rozvoj a člen regionální rady ODS Moravskoslezského kraje Radim Ivan řekl, že současné problémy ODS nejsou pouze o předsedovi. „Říkal jsem to i na kongresu, kde jsem na předsedu kandidoval. Ty věci zůstávají – zkostnatělá a široká struktura a tak dále,“ míní. Počká si na postoj předsednictva. „Nicméně je asi všem dneska jasné, že tímto způsobem nemůžeme dál pokračovat. A teď to nechci zosobňovat jen na Martina Kupku nebo někoho z místopředsedů nebo stínovou vládu,“ dodal Ivan.

Něco se stát musí, zní z ODS

Podle středočeského krajského radního a starosty Čelákovic Josefa Pátka (ODS) jsou změny ve fungování strany nezbytné. „Něco se stát musí. Místopředsedové nejsou vidět, stínoví ministři už vůbec. Martin Kupka, ačkoliv dělá maximum, tak sám to neutáhne,“ řekl Pátek. Podle něj je potřeba zvážit, zda mají ODS reprezentovat lidé, za kterými nejsou skutečné politické výsledky. Připomněl, že ODS vždy stála na úspěšných komunálních a regionálních politicích, kteří by podle něj měli znovu dostat příležitost.

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„Teprve se o tom začíná diskutovat. Akorát nevím, za koho by pan (Narcis) Tomášek chtěl předsedu vyměnit. Navíc jejich vlastní situace v Ústeckém kraji je řekněme slušně nedobrá. Takže možná by bylo dobré si nejdříve udělat pořádek doma a pak jít nahoru. Asi bych začal odspoda,“ prohlásil předseda regionálního sdružení ODS Moravskoslezského kraje Zdeněk Nytra.

Předpokládá, že o návrhu se v Moravskoslezském kraji bude minimálně diskutovat. „Museli bychom mít ale naprosto jasné, proč to chceme udělat a za druhé, jak to budeme dělat, to znamená, kdo nahoru,“ řekl.

Předseda regionálního sdružení ODS Tomáš Rieger soudí, že situace v ODS není dobrá, což ukazují i preference. „Nicméně jestli tohle je řešení a jestli je potřeba to dělat tímto způsobem, si nejsem úplně jistý,“ řekl k iniciativě děčínské organizace.

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„Myslím, že tohle není úplně na pořadu dne a určitě ne takto narychlo,“ řekl k možnosti svolání mimořádného kongresu místopředseda ODS na Vysočině Pavel Nevrkla. „Nevylučoval bych nějakou úpravu vedení (strany), ale všechny obvinit velkým škrtem, k tomu bych se určitě neklonil,“ dodal Nevrkla.

„Jsem osobně proti svolání mimořádného kongresu,“ řekl člen výkonné rady ODS, předseda regionálního sdružení ODS v Olomouckém kraji a šéf oblastního sdružení ODS v Prostějově Petr Sokol, který je zároveň poslancem.

Kongres ODS se konal letos v lednu. Expremiéra Petra Fialu v čele strany nahradil tehdejší místopředseda a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Fiala opustil funkci po 12 letech.

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