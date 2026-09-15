V pátek hlavy vzhůru. Nad Prahou opět prolétnou legendární britští Red Arrows

„Formace bude dále pokračovat směrem na Ostravu, kde se představí na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády České republiky,“ doplnila armáda na sociální síti X.
Upozornila, že přesný průběh letu se může měnit podle aktuálního počasí a provozu ve vzdušném prostoru.
Letouny navážou na loňský průlet stejným směrem i místem – nad Vltavou a Karlovým mostem, jedním z nejvýraznějších symbolů české historie.
„Průlet britských Red Arrows je víc než atraktivní letecká podívaná. Je to důstojné připomenutí tradic, odvahy a spojenecké sounáležitosti, na nichž stojí moderní české vojenské letectví. Nad Prahou se v jednom okamžiku propojí historie, profesionalita i hrdost na službu těch, kteří chrání naše nebe,“ uvedla majorka Zuzana Sekaninová, tisková a informační důstojnice Velitelství vzdušných sil.
Přeskupí se do tvaru šípu
Příprava akce je podle podplukovníka Pavla Linharta výsledkem přesné koordinace české i britské strany či řízení letového provozu. „Pro diváky půjde o několik desítek vteřin nad Karlovým mostem, za nimiž však stojí týdny plánování, propočtů a součinnosti,“ zdůraznil koordinátor průletu.
Formace podle armády přiletí k Praze od severu. Nad Letištěm Václava Havla Praha se přeskupí do tvaru šípu, prověří kouřové efekty a následně obletí západní okraj metropole směrem k jihu. Odtud se stočí nad Vltavu a poletí od jihu k severu tak, aby nad Karlovým mostem prolétla krátce po 14:00.
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Poté zamíří směrem na Kbely a bude pokračovat na Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Mošnova.
Letouny se budou pohybovat ve výšce přibližně 300 metrů nad zemí. Armáda také upozornila, že hluk spojený s průletem stíhacích a proudových letounů bude intenzivní, ale pouze krátkodobý.
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18. září 2025