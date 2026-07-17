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V pákistánském pohoří Karákoram zemřel český horolezec Bánský

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  8:27

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Expedici na sedmitisícovku Muču Kiš v Karákóramu v červenci 2024 podnikli (zleva) horský vůdce Zdeněk Hák a členové Horské služby Krkonoše Jaroslav Bánský s Radoslavem Grohem. | foto: archiv Alternative.NOW

V pákistánském pohoří Karákoram zemřel 46letý horolezec Jaroslav Bánský. S dalšími dvěma českými horolezci se pokoušel o prvovýstup na horu Biarchedi II.

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Témata: horolezec

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