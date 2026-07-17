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Dva Češi zemřeli při výstupu na Mont Blanc, třetí člen výpravy je zraněný
PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME...
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Dva Češi zemřeli při výstupu na Mont Blanc, třetí člen výpravy je zraněný
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...
Pondělní dopravní nehodu vládního zmocněnce za Motoristy Filipa Turka v Praze zachytilo video z kamery na předním skle auta. Záběry ukazují, že měl sanitní vůz zapnuté sirény a nahlas houkal....
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) v projevu k národu obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii a oznámil odtajnění zpravodajských...
Dva francouzští inženýři vyvinuli autonomní dron o hmotnosti pouhých 40 gramů, který dokáže hubit komáry přímo za letu. Hmyz rozpoznává podle charakteristického zvuku jeho křídel a díky své velikosti...
Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi Motoristů a poslanci Filipu Turkovi pokuty v celkové výši 200 tisíc korun za dvě stavby, které postavil bez stavebního povolení. Jeden přestupek vyhodnotil...
Ještě závěrečná kontrola laku, takzvaný vodní test a z linky sjíždí poslední vyrobené auto. Pak se krátce rozezní siréna a montážní linka se zastavuje. Na ten okamžik se těší desítky tisíc...
Americká armáda pokračovala šestou noc v řadě ve vzdušných úderech proti Íránu. Podle íránských státních médií zasáhla mimo jiné mosty, nádraží a letiště na jihu země, přičemž při útocích zahynulo...
Ve večerních hodinách vyjížděli pražští policisté k napadení dvou osob nožem a sekerou na ubytovně v Kunraticích. Muž se následně podle zdroje iDNES.cz se sekerou rozeběhl i na přivolané hlídky, ty...
Ondrej Rigo je nejhorším slovenským sériovým vrahem ve 20. století. Za necelé tři roky zabil osm žen a jednoho chlapce. Vraždil ve třech státech, kromě Slovenska také v Nizozemsku a Německu. Před...
Plánovaná výstavba větrného parku v Rýžovišti na Bruntálsku vyvolala bouřlivé veřejné projednání, při kterém místní vyjádřili nesouhlas se zásahem technických staveb do krajiny Nízkého Jeseníku....
Kolagen patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy kvůli pleti, kloubům, vlasům i nehtům. Lidé se s ním často setkávají také v kosmetice a krémech proti vráskám, ve skutečnosti ale jde o...
Metan je hlavní složkou zemního plynu a zahraniční dovozci by měli od ledna 2027 povinně vykazovat, kolik metanu při jejich těžbě uniklo. Česko společně s dalšími 16 členskými státy EU upozorňuje, že...
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Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Rekreační nemovitosti se z okraje zájmu dostaly v posledních letech do hledáčku kupujících. Zatímco ještě před deseti lety „visely“ v inzerci v průměru 179 dní, aktuálně trvá prodej už „jen“ 81 dní....