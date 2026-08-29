Část srážek podle meteorologů spadla v bouřkách, které se večer a v noci místy vyskytly.
„Za posledních 12 hodin spadlo na území České republiky většinou pět až 25 mm srážek, v Jihomoravském kraji a na pomezí středních a východních Čech až 30 mm,“ uvedl v sobotu ČHMÚ krátce před 08:30.
Nejvíc srážek zaznamenala stanice Bukovinka v povodí Dyje, kde spadlo 35,2 litru vody na metr čtvereční, a Ivanovice na Hané na Vyškovsku s 32,9 litru.
Před bouřkami, které mohly celé území Čech a část Moravy zasáhnout v pátek odpoledne a večer, ČHMÚ varoval. Doprovázet je mohly nárazy větru o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, kroupy o velikosti přes dva centimetry a přívalový déšť. Žádné výraznější následky ale bouřky nezpůsobily.
V sobotu bude podle předpovědi polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Večer začne na západě území přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až k 28 stupňům, uvedl ČHMÚ.