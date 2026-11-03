Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ticho, klid a prázdné židle. Newsroom ČT potemněl na protest proti krokům vlády

Autor: ,
  12:39
Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a...

Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prázdný zpravodajský newsroom ČT24 v době stávky. (3. listopadu 2026)
Prázdný zpravodajský newsroom ČT24 v době stávky. (3. listopadu 2026)
Prázdný zpravodajský newsroom ČT24 v době stávky. (3. listopadu 2026)
Prázdný zpravodajský newsroom ČT24 v době stávky. (3. listopadu 2026)
14 fotografií
Desítky míst redaktorů, editorů a dalších pracovníků zpravodajství, zůstaly prázdné. Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků ČT a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií.

Tichý a prázdný je dnes dopoledne zpravodajský newsroom České televize (ČT) na Kavčích horách. V prostoru, kde za běžného provozu pracuje zhruba 50 lidí, zůstalo jen několik zaměstnanců, kteří zajišťují základní informační servis.

Moderátor ČT a zástupce iniciativy Veřejnoprávně Daniel Stach označil atmosféru v téměř prázdném newsroomu za nezvyklou. „Já takovýto zpravodajský velín České televize vidět nechci. Já ho mám rád, když žije. Když jsou tam lidé, kteří ověřují informace, kteří hledají ten nejzajímavější pohled na to, co se právě děje, kteří přináší ty klíčové informace,“ řekl dnes v poledne Stach.

Moderátoři v černé a omezené vysílání. Na budovách ČT a ČRo visí transparenty

Stach dodal, že pracovníci ČT dostávají výraznou podporu od lidí napříč Českem i ze zahraničí. Ozývají se mu i senioři, kteří se ptají na to, co mohou dělat pro to, aby zůstala veřejnoprávní média svobodná, silná a nezávislá. Po říjnovém hlasování poslanců se podle něj ozvaly také zahraniční organizace, mimo jiné Evropská vysílací unie, Reportéři bez hranic, Evropská federace novinářů nebo Mezinárodní tiskový institut.

Stávka se od půlnoci otiskla přímo do vysílání ČT24, jehož moderátoři uvádějí zprávy v černém oblečení a s papírovými podklady. Za nimi je místo obvyklého ruchu redakce pouze zhasnutý zpravodajský sál. Každou hodinu začíná čtení aktuálních zpráv prohlášením o stávce. Diváky o ně informuje také lišt v horní části obrazovce.

Studenti demonstrují tancem, hudbou i Večerníčkem. V Praze pochodují k Rozhlasu

Televize dnes nevysílá pravidelné pořady a místo nich zařazuje archivní pořady. Po půlnoci po skončení stávky podle Pavly Kubálkové z iniciativy Veřejnoprávně začne ČT24 vysílat speciály k volbám ve Spojených státech, ve kterých Američané rozhodují o rozložení sil v celé Sněmovně reprezentantů a o třetině křesel v Senátu.

O tom, kdo se v ČT ke stávce připojil, svědčí i vzkazy nalepené na oknech u vstupu do budovy zpravodajství. Své zapojení na nich deklarují například redakce Událostí, krajské redakce, střihači nebo pracovníci technického zázemí. Stávkují také zaměstnanci kostymérny a maskérny, moderátorům zpráv tak nikdo při přípravách neasistuje.

Obvyklý ruch v budově zpravodajství dnes vystřídaly klid a ticho, zatímco před ní už dopoledne postávaly skupinky černě oděných stávkujících pracovníků. Připravovali si transparenty pro odpolední pochod Prahou. Objevily se na nich například nápisy „Tady nejsme na Slovensku“, „Kdo se bojí kritiky, umlčuje média“ nebo „Pro vás, ne pro politiky“.

Na 14:10 je naplánován protestní pochod z Kavčích hor na Václavské náměstí, kde se i se stávkujícími pracovníky ČRo uskuteční od 16:36 shromáždění na podporu veřejnoprávních médií. Zvolený čas odkazuje na 4:36 ráno 24. října, kdy poslanci v prvním kole hlasování podpořili zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Protestní akce se dnes konají také v dalších městech.

Stávku ČT a ČRo podpořila přední divadla. Veřejně vystoupí Medvecká a Orozovič

Stávku vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborových organizací působících v obou médiích. Reaguje tak na návrh koaličních poslanců na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a nahrazení tohoto systému financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy by navrhovaná změna znamenala pro obě média výrazně nižší příjmy a ohrozila jejich ekonomickou i institucionální nezávislost, dlouhodobou stabilitu a schopnost plnit úkoly veřejné služby.

Vstoupit do diskuse (46 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...

Lidská kostra. Fotka zuboženého zajatce v německém lágru rozzuřila Ameriku

Americký voják Joe Demler po osvobození z německého zajateckého tábora Stalag...

Po třech měsících v nacistickém zajetí byl na pokraji smrti. Vyhublého amerického vojáka zachytil fotograf John Florea krátce po osvobození tábora pro válečné zajatce na západě Německa. Jeho snímek...

V letadle na Floridě zemřel podnikatel s celou rodinou, kopilotce bylo dvacet

Rodina Robinsonových

Mezi devíti oběťmi nedělní havárie soukromého letounu Learjet 60 na Floridě byli podnikatel Adam Robinson, jeho manželka Helen Sharpová a jejich dvě malé děti s chůvou. O život přišli také další dva...

3. listopadu 2026  13:24

Piráti navrhují hlasování o odvolání Okamury. Nakonec bude, řekl Hřib

Přímý přenos
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura ve Sněmovně (3. listopadu 2026)

První schůze Sněmovny po bouřlivém nočním jednání o zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, která vyvrcholila hlasováním v sobotu ve 4:36 ráno, začíná dvě hodiny po poledni. A spor o to...

3. listopadu 2026  5:48,  aktualizováno  13:23

Rodiče znásilňovali své děti, videa sdíleli na internetu. Zvrácenost, zaznělo u soudu

Premium
Obžalovaní rodiče před Krajským soudem v Ústí nad Labem, kteří podle obžaloby...

Krajský soud v Ústí nad Labem rozdal tresty v otřesném případu znásilnění, výroby a šíření dětské pornografie i incestu. Padesátiletý muž a jeho o osmnáct let mladší manželka po dobu nejméně dvou let...

3. listopadu 2026  13:17

Ficovi utíká další poslanec. Vláda zřejmě přišla o většinu v parlamentu

Roman Malatinec se stává poslancem. (25. října 2023)

Slovenská vládní koalice přišla o dosavadní těsnou většinu v parlamentu, píší slovenská média po oznámení o přestupu poslance Romana Malatince ke skupince kolem exministra životního prostředí Tomáše...

3. listopadu 2026  13:13

Potřebujete, co vyrábíme, hrozí Čína konkurentům. Boj se Západem je pro zemi priorita

Premium
Plenární zasedání čínské komunistické strany (29. října 2026)

Nejde jen o vzácné zeminy. Čína stále více ztěžuje ostatním zemím, aby se zbavily závislosti na jejích technologiích v oblasti solární energie, dronů i výroby léků. Plánovaná omezení vývozu ukazují,...

3. listopadu 2026  13:10

Studenti demonstrují tancem, hudbou i Večerníčkem. V Praze pochodují k Rozhlasu

Staroměstské náměstí v Praze. Studenti podporují stávku ČT a ČRo. (3. listopadu...

Stovky studentů vysokých škol se napříč republikou scházejí na podporu celodenní stávky zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Protestují proti plánované změně financování...

3. listopadu 2026  11:25,  aktualizováno  13:09

Na evropských letištích přistály tři letouny po bombových hrozbách

Letiště Varšava-Modlin (28. května 2019)

Na letišti v Modlině severozápadně od Varšavy neplánovaně přistálo letadlo kvůli informaci, že je v něm výbušné zařízení. Bezpečnostní složky letiště asi na dvě hodiny uzavřely. Další letoun kvůli...

3. listopadu 2026  10:52,  aktualizováno  13:05

Někteří nemohli hlasovat. Volby v Moldavě neplatí, lidé půjdou k urnám znovu

Komunální volby v Moldavě na Teplicku. Vyškrtnutí voliči se domáhali práva...

Ústecký krajský soud označil hlasování ve volbách do zastupitelstva Moldavy na Teplicku za neplatné. Nezákonné podle soudu bylo to, že někteří voliči nebyli připuštěni k hlasování. Vyplývá to z...

3. listopadu 2026  12:25,  aktualizováno  13:03

Bral kotle i modely letadel. Sériový zloděj z Kutné Hory způsobil škodu 170 tisíc

Kradl elektrokotle i letadla na dálkové ovládání. Série vloupání způsobila...

Kriminalisté z Kutné Hory dopadli šestatřicetiletého muže, který má na svědomí sérii vloupání do oplocených areálů. Cílem jeho výprav se staly stavební buňky, garáže i haly, odkud odnášel vše od...

3. listopadu 2026  12:48

Až na ten konec dobrý. Šteindler a Čtvrtníček natáčejí komedii o smrti

V Brně začalo natáčení komedie Až na ten konec dobrý podle knižní předlohy...

Milan Šteindler se po téměř 20 letech vrací k filmové režii. V Brně začal natáčet komedii Až na ten konec dobrý, ve které se v hlavních rolích představí Petr Čtvrtníček a Vanda Chaloupková. Film...

3. listopadu 2026  12:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ticho, klid a prázdné židle. Newsroom ČT potemněl na protest proti krokům vlády

Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a...

Desítky míst redaktorů, editorů a dalších pracovníků zpravodajství, zůstaly prázdné. Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků ČT a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu...

3. listopadu 2026  12:39

Američané volí Kongres. Demokraté sahají po většině, mohou paralyzovat Trumpa

Lidé volí v Loganu v Ohiu. (3. listopadu 2026)

Ve Spojených státech se konají volby do Kongresu v polovině funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Američané v nich rozhodnou o rozložení sil v celé Sněmovně reprezentantů a o třetině křesel v...

3. listopadu 2026  9:05,  aktualizováno  12:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.