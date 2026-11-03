Tichý a prázdný je dnes dopoledne zpravodajský newsroom České televize (ČT) na Kavčích horách. V prostoru, kde za běžného provozu pracuje zhruba 50 lidí, zůstalo jen několik zaměstnanců, kteří zajišťují základní informační servis.
Moderátor ČT a zástupce iniciativy Veřejnoprávně Daniel Stach označil atmosféru v téměř prázdném newsroomu za nezvyklou. „Já takovýto zpravodajský velín České televize vidět nechci. Já ho mám rád, když žije. Když jsou tam lidé, kteří ověřují informace, kteří hledají ten nejzajímavější pohled na to, co se právě děje, kteří přináší ty klíčové informace,“ řekl dnes v poledne Stach.
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Stach dodal, že pracovníci ČT dostávají výraznou podporu od lidí napříč Českem i ze zahraničí. Ozývají se mu i senioři, kteří se ptají na to, co mohou dělat pro to, aby zůstala veřejnoprávní média svobodná, silná a nezávislá. Po říjnovém hlasování poslanců se podle něj ozvaly také zahraniční organizace, mimo jiné Evropská vysílací unie, Reportéři bez hranic, Evropská federace novinářů nebo Mezinárodní tiskový institut.
Stávka se od půlnoci otiskla přímo do vysílání ČT24, jehož moderátoři uvádějí zprávy v černém oblečení a s papírovými podklady. Za nimi je místo obvyklého ruchu redakce pouze zhasnutý zpravodajský sál. Každou hodinu začíná čtení aktuálních zpráv prohlášením o stávce. Diváky o ně informuje také lišt v horní části obrazovce.
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Televize dnes nevysílá pravidelné pořady a místo nich zařazuje archivní pořady. Po půlnoci po skončení stávky podle Pavly Kubálkové z iniciativy Veřejnoprávně začne ČT24 vysílat speciály k volbám ve Spojených státech, ve kterých Američané rozhodují o rozložení sil v celé Sněmovně reprezentantů a o třetině křesel v Senátu.
O tom, kdo se v ČT ke stávce připojil, svědčí i vzkazy nalepené na oknech u vstupu do budovy zpravodajství. Své zapojení na nich deklarují například redakce Událostí, krajské redakce, střihači nebo pracovníci technického zázemí. Stávkují také zaměstnanci kostymérny a maskérny, moderátorům zpráv tak nikdo při přípravách neasistuje.
Obvyklý ruch v budově zpravodajství dnes vystřídaly klid a ticho, zatímco před ní už dopoledne postávaly skupinky černě oděných stávkujících pracovníků. Připravovali si transparenty pro odpolední pochod Prahou. Objevily se na nich například nápisy „Tady nejsme na Slovensku“, „Kdo se bojí kritiky, umlčuje média“ nebo „Pro vás, ne pro politiky“.
Na 14:10 je naplánován protestní pochod z Kavčích hor na Václavské náměstí, kde se i se stávkujícími pracovníky ČRo uskuteční od 16:36 shromáždění na podporu veřejnoprávních médií. Zvolený čas odkazuje na 4:36 ráno 24. října, kdy poslanci v prvním kole hlasování podpořili zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Protestní akce se dnes konají také v dalších městech.
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Stávku vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborových organizací působících v obou médiích. Reaguje tak na návrh koaličních poslanců na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a nahrazení tohoto systému financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy by navrhovaná změna znamenala pro obě média výrazně nižší příjmy a ohrozila jejich ekonomickou i institucionální nezávislost, dlouhodobou stabilitu a schopnost plnit úkoly veřejné služby.