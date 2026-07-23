V Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky. Jeden pád nepřežil

Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. „Další informace zveřejníme, jakmile to situace umožní,“ informovala armáda.
Mluvčí záchranářů Petr Janáček pro iDNES.cz potvrdil, že na místě zásahu operují čtyři pozemní posádky a letecká záchranná služba z Jihlavy, na pomoc byl přivolán i vrtulník z Olomouckého kraje.
Záchranáři potvrdili jednoho mrtvého, přesný počet zraněných zjišťují.
Vrtulníky UH-1Y Venom a AH-1Z Viper od americké firmy Bell tvoří důležitou součást českého vrtulníkového letectva na základně v Náměšti nad Oslavou, kde postupně nahrazují sovětské stroje řady Mi.