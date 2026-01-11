Průzkum: Motoristé by se do Sněmovny nedostali, ANO drtivě vede

Podle průzkumu společnost STEM pro CNN Prima NEWS po volbách má stále největší podporu hnutí ANO, které by v lednu získalo 34,6 procenta hlasů. Druhá by skončila s výrazným odstupem ODS, třetí pak hnutí STAN. Motoristé by se těsně do Sněmovny nedostali.
ODS na druhém místě by získala 14,1 procenta hlasů. STAN na třetím místě pak 12,6 procenta. Piráti by podle průzkumu dostali 8,4 procent, SPD pak 6,8 procenta hlasů.

Do Sněmovny by se nedostali Motoristé, kteří by v lednu podle průzkumu dostali 4,9 procenta hlasů. Mimo Sněmovnu by zůstala také TOP 09, KDU-ČSL či Stačilo!

Analytici ze společnosti STEM prováděli šetření od 2. do 7. ledna. Výzkumu se zúčastnilo 1 089 respondentů z celé České republiky.

„Strana má relativně stabilní voličskou základnu“

Jednoznačná dominance ANO na české politické scéně přetrvává i po podzimních volbách. ANO má podle agentury nadále mimořádně širokou voličskou základnu. Nejsilnější oporu nachází mezi lidmi bez maturity, seniory a také mezi ženami. U žádné sociodemografické skupiny ale vyloženě nepropadá.

I bez pokračování koalice SPOLU by výsledek ODS, tedy zhruba 14 procent, stačil na druhé místo. „Strana má relativně stabilní voličskou základnu – s převahou mužů a vysokoškolsky vzdělaných. Podpora je naopak nízká mezi voliči bez maturity a v mladších věkových skupinách,“ konstatoval STEM.

Nejsem od toho, abych od rána do večera komentoval Turka či Okamuru, řekl Babiš

Podle něj například SPD zůstává jedním z hlavních reprezentantů protestních hlasů. „Pozice tohoto hnutí je však z jedné strany oslabena dominancí ANO a z druhé působením dalších menších protestních subjektů,“ doplnila agentura.

Voliči Motoristů, kteří by se do dolní komory Parlamentu o kousek nedostali, patří podle výzkumníků STEM k nejméně rozhodným. Nejsilnější podporu Motoristé nadále nacházejí mezi muži, především v nejmladších věkových skupinách.

