Lékáren v Česku ubývá. Komora viní systém odměn z podílu na cenách

„Naším cílem je, aby lékárny byly odměňovány spravedlivě, ne podle toho, jak levné nebo drahé léky vydávají. Systém by měl být nastavený tak, aby lékárny dokázaly udržitelně financovat svůj provoz,“ řekl prezident komory Aleš Krebs.

Podle něho je třeba změnit systém financování lékáren na fixní odměny lékárníků místo podílu z ceny léku. Omezit by se podle komory mělo také zakládaní nových lékáren v místě, kde v okolí už jiná je.

V současné době mají lékárníci úhradu ze zdravotního pojištění za každou vydanou položku na receptu, takzvaný signální výkon, a mají podíl na ceně léků. Z částky, kterou stojí lék, je podle zástupců komory asi dvě třetiny cena výrobce, čtvrtina jde lékárně a distributorovi léčiv a necelá desetina je odvedená státu jako DPH. Společná přirážka lékáren a distributorů tvoří nižší podíl u dražších léků, vyšší u levnějších.

Celkové náklady systému veřejného zdravotního pojištění se mezi roky 2012 a 2021 téměř zdvojnásobily, předloni byly přes 404 miliard korun. Částka vydaná na léky na předpis se ve stejném období zvýšila z 36,1 miliardy korun na 38,5 miliardy, tedy o 6,7 procenta. Podle prezidenta komory se tak snížil reálný příjem lékáren ze zdravotního pojištění o více než 20 procent, vliv hrála i inflace nebo vyšší náklady na provoz lékáren včetně nájmů nebo mezd.

Stát ani zdravotní pojišťovny podle zástupců komory nezohledňují další úkony, které kromě samotného výdeje léků lékárny provádějí, například kontrolu balení léků k odhalení padělků, kterou zavedla EU, nebo zpětný odběr prošlých léčiv, které stát požaduje z ekologických důvodů.

V roce 2010 bylo v Česku podle údajů ve výroční zprávě komory asi 2 400 lékáren, jejich počet rostl do roku 2014, kdy se zastavil na 2 601. Do roku 2021 jich pak ubylo více než sto, poslední tři roky jich vždy zhruba stovka zanikla a vznikalo méně nových. Zavedeno by podle komory mělo být pravidlo, že průměrně by měla být lékárna na 3 000 obyvatel, druhá by měla být povolená jen v obcích nad 6 000 obyvatel a ne blíž než 500 metrů od první.

Počty lékáren v ČR:

Rok Počty lékáren / výdejen léků Počet nových Počet zrušených 2010 2406 / 250 71 35 2011 2448 / 243 99 57 2012 2513 / 241 133 68 2013 2568 / 248 67 12 2014 2601 / 253 59 26 2015 2562 / 245 52 91 2016 2559 / 245 59 62 2017 2571 / 244 67 55 2018 2551 / 238 63 83 2019 2547 / 231 115 119 2020 2475 / 222 27 99 2021 2498 / 219 109 109

Zdroj: Výroční zpráva ČLnK za rok 2021

V posledních pěti letech, ze kterých jsou dostupná data, ubývaly lékárny ve všech krajích kromě Prahy a Středočeského kraje. Nejvíc mizely v Moravskoslezském kraji (26) a pak v krajích Ústeckém, Libereckém a Olomouckém (11). Největší úbytek v okrese bylo 14 lékáren na Ostravsku, sedm na Karvinsku a Olomoucku nebo šest na Liberecku. Naopak nejvíc přibylo šest lékáren v okrese Praha-východ a pět v okresech Benešov, Vsetín a v Praze.

Podle komory vznikají hlavně lékárny ze sítí velkých řetězců, soukromníci nové otevírají méně. Na zavírání lékáren má podle ní kromě ekonomických potíží vliv také věk lékárníků, do důchodu odchází silné ročníky, které lékárny privatizovaly v 90. letech.

Počty lékáren v krajích:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 změna 2016/21 Praha 323 322 327 341 319 328 + 5 Středočeský 255 258 267 272 262 271 + 16 Jihočeský 144 145 141 138 137 138 - 6 Plzeňský 133 134 135 133 133 132 - 1 Karlovarský 90 87 87 87 86 85 - 5 Ústecký 188 191 185 182 179 177 - 11 Liberecký 101 102 99 98 91 90 - 11 Královéhradecký 156 158 157 155 150 152 - 4 Pardubický 134 136 134 131 130 129 - 5 Vysočina 112 111 105 106 106 109 - 3 Jihomoravský 317 322 319 314 309 314 - 3 Olomoucký 157 154 149 149 144 146 - 11 Moravskoslezský 307 307 297 291 282 281 - 26 Zlínský 142 144 149 150 147 146 - 4

Zdroj: Výroční zpráva ČLnK za rok 2021