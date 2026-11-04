V kauze Dozimetr svědčí Polčák ze STAN. Měl vazby na obviněné podnikatele

„V minulých měsících jsem se soustředil na podání výpovědi a jasné doložení, že s celou kauzou kolem Prahy a dopravního podniku nemám nic společného. To se jasně ukázalo. Nejsem dle policie ani podezřelý, natož obviněný. Mé spojení s kauzou jsem považoval za mediální konstrukt,“ uvedl dříve Polčák, poté co v hnutí znovu obnovil své členství.
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„Žádné uchechtávání.“ Obhájci a obvinění v kauze Dozimetr grilovali Marvanovou
Důvodem pozastavení byly vazby na podnikatele Michala Redla, který je podle obžaloby ústřední postavou kauzy. „Odmítám, abychom byli s Petrem Gazdíkem dáváni na roveň s Petrem Hlubučkem. Přesto plně vnímám, že moje dřívější známost s Michalem Redlem, kterou jsem nikdy netajil, ubližuje hnutí ve světle současného vyšetřování,“ napsal také dříve, když členství pozastavoval.
Jak ale uvedl Český rozhlas, už v roce 2017 údajně s Redlem konzultoval, koho nominovat do vedení pražských firem. Server Seznam Zprávy pak popsal, že Polčák udržoval kontakt i s podnikatelem Pavlem Kosem, který v kauze loni uzavřel dohodu o vině a trestu.
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Další den Dozimetru: Hlubuček mluvil o dárku od Redla, poté vypovídal muž z DPP
Kauza Dozimetr se u Obvodního soudu pro Prahu 9 projednává už více než rok. Momentálně pokračuje fáze výslechů svědků. Tento týden tak má soud v plánu vyslechnout ještě bývalého radního pro správu majetku Jana Chabra (TOP 09) a soudní znalkyni z oboru psychiatrie.
V státní zástupce viní skupinu lidí kolem zlínského podnikatele Redla z organizovaného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a dalších institucích. Bývalého politika STAN Petra Hlubučka pak státní zastupitelství viní z dosazování loajálních lidí skupině okolo podnikatele do vedoucích funkcí v pražském dopravním podniku tak, aby skrze ně bylo možné zakázky ovlivňovat.
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5. října 2026