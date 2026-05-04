Policie obvinila v bitcoinové kauze další tři lidi. Mezi nimi i exministra Blažka

  13:51aktualizováno  14:30
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Podle informací iDNES.cz je mezi obviněnými i exministr Pavel Blažek. Podle obvinění se dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, sdělil vrchní žalobce Radim Dragoun.
Exministr spravedlnosti Pavel Blažek | foto:  Petr Topič, MAFRA

„V případě odsouzení hrozí obviněným uložení úhrnného trestu odnětí svobody na 5 až 12 let,“ uvedl Dragoun. Mezi nově obviněnými jsou exministr Pavel Blažek, jeho náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz, uvedly Seznamzprávy. Informaci potvrdil pro iDNES.cz důvěryhodný zdroj.

Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. V případu je již obviněn také Tomáš Jiřikovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market.

Z informací VSZ vyplývá, že všichni tři obvinění pravomoce zneužili dílem dokonaným a částečně ve stadiu pokusu. Dva z obviněných jsou stíháni u tohoto trestného činu jako pachatelé a jeden ve formě účastenství na tomto trestném činu.

Podezření ze zneužití pravomoci. Tejc podá trestní oznámení v kauze bitcoinů

Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem.

K definici těchto zločinů se vyjádřil v tiskové zprávě vrchní státní zástupce v Olomouci. Podle něj podstata obvinění ze zneužití pravomoci spočívá v tom, že úřední osoby měly jednat proti předpisům s cílem zajistit někomu neoprávněný prospěch. V případě legalizace výnosů jde o snahu zakrýt původ prostředků, které pocházejí z kriminální aktivity jiné osoby, nebo o komplikování dohledatelnosti těchto zdrojů.

Vyjádření exministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela redakce iDNES.cz shání.

15. srpna 2025

KRIMI

