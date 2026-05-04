„V případě odsouzení hrozí obviněným uložení úhrnného trestu odnětí svobody na 5 až 12 let,“ uvedl Dragoun. Mezi nově obviněnými jsou exministr Pavel Blažek, jeho náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz, uvedly Seznamzprávy. Informaci potvrdil pro iDNES.cz důvěryhodný zdroj.
Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. V případu je již obviněn také Tomáš Jiřikovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market.
Z informací VSZ vyplývá, že všichni tři obvinění pravomoce zneužili dílem dokonaným a částečně ve stadiu pokusu. Dva z obviněných jsou stíháni u tohoto trestného činu jako pachatelé a jeden ve formě účastenství na tomto trestném činu.
Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem.
K definici těchto zločinů se vyjádřil v tiskové zprávě vrchní státní zástupce v Olomouci. Podle něj podstata obvinění ze zneužití pravomoci spočívá v tom, že úřední osoby měly jednat proti předpisům s cílem zajistit někomu neoprávněný prospěch. V případě legalizace výnosů jde o snahu zakrýt původ prostředků, které pocházejí z kriminální aktivity jiné osoby, nebo o komplikování dohledatelnosti těchto zdrojů.
Vyjádření exministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela redakce iDNES.cz shání.
15. srpna 2025