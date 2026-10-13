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V Hradci Králové se rýsuje trojkoalice s primátorkou Springerovou, jedná se s ODS

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  23:11aktualizováno  23:24

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

V Hradci Králové vzniká trojkoalice HDK a TOP 09 s Piráty a Starosty a uskupením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL, která má v zastupitelstvu většinu 20 mandátů, kandiduje na primátorku dosavadní Pavlínu Springerovou a zvažuje přizvání ODS.

Písemně strany trojkoalice dosud nic neuzavřely. "Mezi slušnými lidmi platí slovo a platí podaná ruka a stisk té ruky. A to mezi námi tak je. Naše trojuskupení je takto domluveno. Teď diskutujeme o tom, zda budeme spolupracovat s ODS a budeme mít mandátů více," řekla Springerová.

Tři subjekty koalice o budoucí vládě jednají od oznámení výsledků voleb v sobotu večer. V neděli zástupci chystané trojkoalice probírali programové priority, dnes večer měli další jednání. Z něj vzešla nominace Springerové na primátorku.

Přesné rozdělení dalších postů ve vedení města a jejich počet zatím podle Springerové dohodnuté nejsou. A to i proto, že by se čtvrtým členem koalice mohla stát ODS.

Springerová nicméně počítá s tím, že ve funkci náměstka primátorky by měl pokračovat Lukáš Řádek (TOP 09). Zástupci dalších stran trojkoalice uvedli, že jejich nominanty na náměstky jsou lídr Pirátů a STAN Kamil Kubica (Piráti), dvojka kandidátky Pirátů a STAN Dominik Žilka (STAN) a jednička Změny, Zelených a KDU ČSL Martina Erbsová (Zelení). Dosavadní vedení města tvoří primátorka a pět náměstků, radních je 11.

Dnešní jednání trojkoalice na 30 minut navštívili zástupci ODS. "Řekli jsme, jak si představujeme vedení města a řekli jsme naše požadavky. Čekáme, jak se budoucí koalice k tomu vyjádří. Máme z toho dobrý pocit," řekl lídr ODS Martin Soukup. ODS by v případě účasti v koalici chtěla místo náměstka primátorky a jednoho radního.

"Diskutovali jsme o programových průnicích, jsou určitá témata, které ještě mohou být dál k debatě. Dveře nejsou zavřené" uvedla Springerová k jednání s ODS. Strany trojkoalice nyní případnou účast ODS v koalici proberou ve svých zastupitelských klubech. Zda koalice zůstane tříčlenná nebo se bude jednat o čtyřkoalici, by mělo být jasné do pátku.

Trojkoalice by podle dřívějšího vyjádření Springerové měla navázat na práci vedení radnice v uplynulém volebním období. V něm kromě HDK a TOP 09 byli také Piráti, Změna pro Hradec a Zelení a ODS.

Pokud by se ODS stala součástí chystané koalice, v opozici by skončily hnutí ANO a uskupení Náš Hradec.

Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků získala ve volbách 11 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti mandáty. Třetí Piráti a Starostové budou mít šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Náš Hradec. Šesté je uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL se třemi mandáty.

Z deseti kandidujících subjektů se do zastupitelstva dostalo šest.

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