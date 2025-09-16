V Dnipru vzplál sklad Člověka v tísni. Údajně kvůli vojenskému materiálu Ukrajinců

Autor: ,
  20:56
Požár v ukrajinském Dnipru, který nevznikl po ruském útoku, zcela zničil sklad s humanitární pomocí organizace Člověk v tísni, uvedla v úterý večer Česká televize (ČT) bez upřesnění, kdy sklad vyhořel. Škodu organizace odhadla na 20 milionů korun. Podle zdrojů, které nechtějí být jmenované, Ukrajinci ve skladu měli vojenský materiál. Zástupci Člověka v tísni to odmítli.
Ruské útoky na Kyjev způsobily požáry obytných budov, zranily 18 lidí a další...

Ruské útoky na Kyjev způsobily požáry obytných budov, zranily 18 lidí a další tři zabily. (7. září 2025) | foto: Reuters

Ruským úderem zničený sklad české humanitární organizace Člověk v tísni v...
Ruské útoky na Kyjev způsobily požáry obytných budov, zranily 18 lidí a další...
Ruské útoky na Kyjev způsobily požáry obytných budov, zranily 18 lidí a další...
Ruské útoky na Kyjev způsobily požáry obytných budov, zranily 18 lidí a další...
5 fotografií

Ve skladu byly podle Člověka v tísni brikety na zimu, stavební materiál nebo hygienické potřeby. Požár zachvátil skladové prostory s rozlohou 8000 metrů čtverečních, zasahovala u něj stovka hasičů. Ukrajinci ze sousedství skladu řekli, že během požáru slyšeli výbuchy a cítili zápach střelného prachu. Ukrajinské úřady se odmítly k věci vyjádřit.

Pracovnice Člověka v tísni na Ukrajině Aljona Budahovská řekla, že hořela logistická základna, kde bylo několik skladových prostorů. „Představa, že bychom my mohli vědět o tom, kdyby tam nějaké zbraně byly, že tam jsou, je zcela lichá. Zároveň my to potvrzené nemáme, že by požár vznikl z tohoto důvodu,“ řekl televizi ředitel humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni Jan Mrkvička.

S Rusy se nejedná, s Rusy se bojuje. Ukrajinští vojáci hodnotí Trumpovo tápání

Organizace provedla vnitřní vyšetřování, aby mohla do budoucna takovým situacím předejít. Člověk v tísni v Dnipru už našel náhradní sklad. Distribuuje z něj například brikety, které poveze do Záporožské oblasti.

Nezisková organizace podle svého webu zahájila humanitární činnost na Ukrajině před deseti lety. Pomáhá tam s podporou bydlení, přístupem ke vzdělání a nezávadné vodě.

„Podporujeme také vnitřně vysídlené osoby a komunitám v první linii zajišťujeme základní životně důležité potřeby,“ píše organizace na webu. Od zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 organizace pomohla víc než třem milionům Ukrajinců, uvádí.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Putin sledoval rusko-běloruské manévry. Dorazili i vojáci z Íránu a Indie

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý ve vojenské uniformě na polygonu Mulino v ruské Nižegorodské oblasti sledoval rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2025, kterého se podle jeho slov zúčastnilo...

16. září 2025  21:50

Trump žaluje deník New York Times o miliardy. Nejzvrhlejší hlásná trouba, tvrdí

Prezident Spojených států Donald Trump žaluje deník New York Times o 15 miliard dolarů (310 miliard Kč) za pomluvu. List označil za nejhorší a nejzvrhlejší a za hlásnou troubu Demokratické strany,...

16. září 2025  8:17,  aktualizováno  21:12

V Dnipru vzplál sklad Člověka v tísni. Údajně kvůli vojenskému materiálu Ukrajinců

Požár v ukrajinském Dnipru, který nevznikl po ruském útoku, zcela zničil sklad s humanitární pomocí organizace Člověk v tísni, uvedla v úterý večer Česká televize (ČT) bez upřesnění, kdy sklad...

16. září 2025  20:56

Nejsme váš bankomat. Slováci vyšli do ulic proti vyššímu zdravotnímu pojištění

Lidé na Slovensku v úterý protestovali proti návrhu nového konsolidačního balíčku vlády premiéra Roberta Fica, který zatíží zejména zaměstnance a živnostníky. Demonstrace do Bratislavy, kde se podle...

16. září 2025  20:47

„Byl jsem to já, je mi to líto.“ Podezřelý z vraždy Kirka se údajně přiznal ve zprávě

Muž obviněný z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka se k činu zřejmě přiznal na komunikační platformě Discord, sdělil mluvčí platformy. V úterý soud Tylera Robinsona obžaloval z vraždy s...

16. září 2025  16:37,  aktualizováno  20:46

Prodlouží se čekací lhůty? Operace nádorů prsu budou už jen v onkocentrech

Ministerstvo zdravotnictví na doporučení České chirurgické společnosti vyškrtne operace zhoubných nádorů prsu ze seznamu výkonů vhodných pro jednodenní péči, kam je zařadilo před dvěma lety. Serveru...

16. září 2025  20:44

USA schválily první zbraně pro Ukrajinu, za které už zaplatí spojenci z NATO

Spojené státy schválily první balíčky zbraní pro Ukrajinu za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Zbraně, které poprvé v rámci nového mechanismu zaplatí spojenecké země Severoatlantické aliance, by tak...

16. září 2025  20:23

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

16. září 2025

S Rusy se nejedná, s Rusy se bojuje. Ukrajinští vojáci hodnotí Trumpovo tápání

Premium

Od našich zpravodajů na Ukrajině Zatímco Donald Trump dál tančí diplomatické tango s Vladimirem Putinem, ukrajinští vojáci na frontě se pokoušejí zastavit ruský tlak. „My svou zemi nikomu nedáme. Vojáci to vědí, lidé to vědí. A i...

16. září 2025

„Přiznali vinu.“ Lukašenko omilostnil 25 lidí, jsou mezi nimi i političtí vězni

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko podepsal výnos o udělení milosti 25 vězňům, oznámila v úterý Lukašenkova kancelář. Mezi omilostněními jsou i političtí vězni, ale přesný počet ještě...

16. září 2025  19:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Do penze v 63 letech, neutralita Česka, hromadný odchod z EU, slibuje Stačilo!

Hnutí Stačilo! zveřejnilo svůj volební program. Vyhlašuje v něm, že chce neutralitu České republiky. „Abychom mohli začít, je potřeba nejdříve uklidit nepořádek po vládě Petra Fialy. Proto prvním...

16. září 2025  16:12,  aktualizováno  19:30

Ne ruský dron, dům na východě země zničila střela z naší stíhačky, píší v Polsku

Ruské drony, které minulý týden pronikly na území Polska, nezpůsobily větší škody. Jako výjimka byl uváděn dům v obci Wyryki na východě země. Polský deník Rzeczpospolita ovšem nyní přišel s tvrzením,...

16. září 2025  15:43,  aktualizováno  19:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.