V Česku trvá odmítavý postoj k přijetí eura, proti jsou dvě třetiny občanů

  17:40
V české společnosti stále poměrně výrazně přetrvává odmítavý postoj k přijetí eura. Proti zavedení společné evropské měny v Česku jsou nyní dvě třetiny občanů, naopak 30 procent lidí s přijetím eura souhlasí. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kvůli nedávné změně metodologie výzkumů CVVM není možné aktuální výsledky srovnat s předchozími průzkumy, negativní názor většiny Čechů k zavedení eura nicméně dlouhodobě ukazují i zjištění jiných agentur.

Se členstvím Česka v Evropské unii jsou v současné době spokojeny dvě třetiny respondentů a necelá třetina, konkrétně 31 procent, je nespokojena. Nejvíc lidí pozitivně hodnotí evropskou integraci v obraně a kultuře, za prospěšnou ji označily víc než tři čtvrtiny veřejnosti.

Necelé dvě třetiny respondentů kladně hodnotí dopady evropské integrace v hospodářství. Nadpoloviční většina vnímá pozitivně spolupráci v ekologii. Ve vztahu k politice jsou názory veřejnosti téměř vyrovnané - podle 47 procentech je evropská integrace v této věci prospěšná, podle 44 procent škodlivá.

Většina Evropanů chce silnější EU, nejvíc brblají Češi, ukázal průzkum

Ke členství v EU se více hlásí mladí

V postojích české veřejnosti k posilování či oslabování integrace se nejčastěji objevil názor, že míra integrace Evropské unie by měla do budoucna zůstat přibližně stejná jako v současnosti. Myslí si to 38 procent oslovených. Posílit integraci sedmadvacítky by chtělo 27 procent lidí, naopak oslabit 24 procent.

Názor, že Česká republika má být členem Evropské unie, nyní sdílí 74 procent občanů. Opačný názor vyjádřila necelá čtvrtina dotázaných. Ke členství v EU se více hlásí mladí lidé do 30 let, studenti, muži, lidé s vysokoškolským vzděláním, obyvatelé Prahy a voliči koalice Spolu, Pirátů a STAN, dodali analytici CVVM.

Průzkum se konal v druhé polovině letošního srpna, zúčastnilo se ho 1640 lidí starších 15 let.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Brněnské Vánoce přinesou nové zážitky: festival adventních zlozvyků i výhled z balónu

Jelen, Monkey Business, Berenika Kohoutová, No Name, Sebastian nebo Slza. To jsou jména interpretů, na které letos lákají pořadatelé vánočních trhů v Brně. Poslední dva jmenovaní se ujmou zahájení...

30. října 2025  17:46

V Česku trvá odmítavý postoj k přijetí eura, proti jsou dvě třetiny občanů

V české společnosti stále poměrně výrazně přetrvává odmítavý postoj k přijetí eura. Proti zavedení společné evropské měny v Česku jsou nyní dvě třetiny občanů, naopak 30 procent lidí s přijetím eura...

30. října 2025  17:40

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na vozovce...

30. října 2025  16:30,  aktualizováno  17:29

Babiš a Okamura nejsou nadlidé, mají chtít být vydáni, soudí Šebelová. Rajchl je bránil

Ostrá debata na CNN Prima NEWS se strhla v hádku mezi Jindřichem Rajchlem (SPD) a Michaelou Šebelovou (STAN). Ta tvrdí, že poslanecká imunita by se měla vztahovat pouze na záležitosti spojené s...

30. října 2025  17:15

Majitel prohrál spor s národním parkem, dům v Peci kvůli moréně nepostaví

Zájemce o stavbu rodinného domu v Peci pod Sněžkou prohrál spor se Správou Krkonošského národního parku. Ta nechtěla svolit s výstavbou, protože podloží pozemku tvoří chráněná moréna někdejšího...

30. října 2025  16:46,  aktualizováno  16:47

„Zabij Turka! Turci ven!" Černou Horou cloumají demonstrace, vše spustila bitka

Zatímco Turci slavili 102. výročí založení své republiky a přijímali gratulace z celého světa, ulicemi černohorské Podgorice zněly výzvy jako „Zabij Turka!“. Vše spustila zdánlivě obyčejná bitka z...

30. října 2025  16:43

Policie zasahovala v dceřiné firmě Univerzity Karlovy, má podezření na vysoké odměny

Pražští policisté ve čtvrtek zasahovali v kancelářích firmy Charles University Innovations Prague (CUIP), dceřiné společnosti Univerzity Karlovy (UK). Zásah se má týkat vysokých odměn pro vedoucí...

30. října 2025  16:38

Babiš v Bruselu jednal s šéfem NATO. Řešili hlavně aktuální dění ve světě

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve čtvrtek v Bruselu jednal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem. Probrali zejména aktuální dění ve světové...

30. října 2025  16:21

Kardinála Duku pustí z nemocnice. Myslel jsem si, že se spolu rozloučíme, přiznal

Kardinála Dominika Duku po třech týdnech propustí z Ústřední vojenské nemocnice, kde podstoupil akutní operaci. Na sociální síti X o tom informovalo pražské arcibiskupství. Dvaaosmdesátiletý duchovní...

30. října 2025  16:13

Budoucí opozici vadí, že vládní poslanci podepíší dodatek ke koaliční smlouvě

Politiky současných vládních stran, budoucí opozice, rozzlobilo, že 108 poslanců příští koalice ANO, SPD a Motoristů sobě bude podepisovat dodatek ke koaliční smlouvě, kde se zavážou, že budou...

30. října 2025  16:13

Karin Ann se jako první zpěvačka z Česka a Slovenska prosadila v americké hitparádě

Slovenská zpěvačka a skladatelka s českým občanstvím Karin Ann uspěla s písní i was never yours v oficiální americké hitparádě žánru americana. Stala se tak první umělkyní z prostoru bývalého...

30. října 2025  16:08

Hrdina dvou odbojů a nepřítel číslo jedna. Nechanského poslali na šibenici komunisti

Premium

Dvakrát se jejich letadlo vrátilo zpátky na letiště kvůli nepříznivému počasí, teprve napotřetí se to povedlo. Temné zimní noci ze 16. na 17.února1944 přistál nedaleko Nasavrk, jižně od Pardubic,...

30. října 2025

