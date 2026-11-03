Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tanec s hudbou a čepice Večerníčka. Studenti demonstrují na podporu ČT a rozhlasu

Autor: , , , , ,
  11:25aktualizováno  12:40
Stovky studentů vysokých škol se scházejí na podporu celodenní stávky zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). První demonstrace vznikly v pražském parku Klárov, před Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity či v kampusu Západočeské univerzity v Plzni.

U tramvajové zastávky Malostranská se před 10. hodinou shromáždilo odhadem zhruba 250 lidí. Studenti Akademie múzických umění z hudební a taneční fakulty zde protestovali proti návrhu zákona na změnu financování veřejnoprávních médií formou jim nejbližší.

Protest studentů HAMU za veřejnoprávní média. (3. listopadu 2026)
Protest studentů HAMU za veřejnoprávní média. (3. listopadu 2026)
Studenti HAMU v Praze na Klárově podporují stávku ČT a ČRo a požadavky umělců na odstoupení ministra kultury Oty Klempíře. (3. listopadu 2026)
Protest studentů HAMU za veřejnoprávní média. (3. listopadu 2026)
20 fotografií

Krátce po desáté hodině začali studenti ladit klarinety, housle, violy, pozouny a další nástroje. Po odeznění státní hymny, během které tanečníci položili transparenty na zem a chytli se za ruce, následovalo taneční vystoupení na píseň Kat a blázen Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, informovala z místa reportérka iDNES.cz.

Následovala skladba Vltava od Bedřicha Smetany, kterou však dirigent náhle utnul. „Tak, jako se v nečekaný moment rozpadla hudba, může se pozvolna rozpadnout nezávislost veřejnoprávních médií,“ uvedl na začátek krátkého proslovu zástupce studentů.

„Nesmírně si vážíme svobody, díky které můžeme tvořit a vyjadřovat se uměním bez omezení,“ popsal dále. Česká televize a Český rozhlas musí být podle studujících svobodný a nestranný. „Voláme po dialogu všech stran,“ apeloval řečník.

Moderátoři v černé a omezené vysílání. Na budovách ČT a ČRo visí transparenty

Po proslovu a potlesku přítomných na závěr zazněla z reproduktorů znělka Večerníčku. Čepice pohádkové postavy složená z novin se stala jedním z opakovaných symbolů na protestech proti změně financování veřejnoprávních médií.

„Záleží mi na tom, aby média zůstala svobodná a nestranná,“ vysvětlila studentka choreografie a režie Melania, proč se do vystoupení zapojila. Podle ní je důležité podporu vyjádřit, obzvlášť vlastní formou. „Je strašně pěkné, že jsme akci udělali. Často za věcmi stojíme, ale bývá náročné spojit tolik lidí dohromady,“ řekla a dodala, že si váží spolupráce hudební a taneční katedry.

Dorazilo i několik studujících z jiných fakult. „Taky jsem tančil, i když velmi improvizovaně. Je důležité studenty propojovat, jsem rád, že se dáváme dohromady,“ připojil se student režie na FAMU Ondřej.

K protestům se připojilo také několik dlouholetých umělců z praxe. „Celý život tančím a dělám kulturu. Chci, aby to takto zůstalo, abychom mohli přinášet radost všem lidem kolem nás,“ popsal 74letý tanečník Petr Veleta pro iDNES.cz.

Na Mariánském náměstí odstartoval ve 12:00 pochod divadelníků z řad studentů DAMU a FAMU. Na místě je zhruba 150 lidí s transparenty, slyšet je pískot. Jeden ze studentů vystoupil s manifestem, ve kterém zdůraznil, že pochod probíhá poklidně.

„Nezávislá média dávají umělcům prostor k vyjádření a Česká televize je pro náš obor klíčovým zprostředkovatelem. Jejich omezení znamená omezení našeho uplatnění,“ zaznělo v manifestu. Lidé divoce tleskali a skandovali.

Dvě třetiny Čechů nechtějí ČT a ČRo pod kontrolou státu, placení z rozpočtu nevadí

U nás lidé tolik nebojovali, říká Slovenka

„Jako Slovenka jsem to už viděla u nás, kde lidé tolik nebojovali... Je super, že se na to reaguje hned. Myslím, že má demonstrace smysl a že jsme to jako lidé nenechali jen tak projít. Vláda to bude mít těžké obhájit, když nemá podporu lidí,“ uvedla organizátorka a studentka HAMU.
Demonstranti mezitím skandují: „DAMU, FAMU, HAMU stojí za ČT!“

Na Albertově se mezitím sešli studenti Přírodovědecké fakulty, 1. Lékařské fakulty a MatFyzu podpořit ČT a ČRo ve stávce. Na zem křídami malují postavičky z Večerníčka. Ve 14:36 na Velkých Albertovských schodech promluví zástupci fakult a kolem 15 hodin se ještě společně s 3. Lékařskou fakultou přesunou směrem na Václavské náměstí.

Účast na úterních demonstracích přislíbila řada pražských škol a fakult. Zapojí se např. České vysoké učení technické, Akademie múzických umění, a dále studenti Univerzity Karlovy, Vysoké školy ekonomické a České zemědělské univerzity.

Demonstrace mimo Prahu

V dopoledních hodinách se postupně začala plnit i vstupní hala Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, popsal reportér iDNES.cz.

Studenti zde společně vyráběli a malovali na kartony transparenty. „Přišla jsem pomoci, co mám dělat?“ ptá se studentka, která přišla asistovat svým kolegům. Jedno z hesel například odkazovalo na známou hlášku z filmu Pelíšky: „A komu tím prospějete?“

Ostatní vystřihovali do papíru loga České televize a Českého rozhlasu, aby skrze ně posprejovali bílá trika. Jiní zase vyráběli ze starých novin typické večerníčkovské čepice. Postupně se všichni přemístí do historického centra Českých Budějovic na Piaristickém náměstí, kde bude demonstrace pokračovat.

Na podporu ČT a ČRo vyrazili také studenti Západočeské univerzity v Plzni. Podle odhadů se v prostorách kampusu doposud sešlo přes půl tisíce lidí. Protesty podpořily také vysoké školy v Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a Zlíně.

Vstoupit do diskuse (123 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...

Lidská kostra. Fotka zuboženého zajatce v německém lágru rozzuřila Ameriku

Americký voják Joe Demler po osvobození z německého zajateckého tábora Stalag...

Po třech měsících v nacistickém zajetí byl na pokraji smrti. Vyhublého amerického vojáka zachytil fotograf John Florea krátce po osvobození tábora pro válečné zajatce na západě Německa. Jeho snímek...

Jen osm minut a konec. Jednání o programu Sněmovny bylo rekordně krátké

Přímý přenos
Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci poslaneckého klubu KDU-ČSL ve...

První schůze Sněmovny po bouřlivém nočním jednání o zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, která vyvrcholila hlasováním v sobotu ve 4:36 ráno, začíná dvě hodiny po poledni. A spor o to...

3. listopadu 2026  5:48,  aktualizováno  12:41

Tanec s hudbou a čepice Večerníčka. Studenti demonstrují na podporu ČT a rozhlasu

Protest studentů HAMU za veřejnoprávní média. (3. listopadu 2026)

Stovky studentů vysokých škol se scházejí na podporu celodenní stávky zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). První demonstrace vznikly v pražském parku Klárov, před Přírodovědeckou...

3. listopadu 2026  11:25,  aktualizováno  12:40

Ticho, klid a prázdné židle. Newsroom ČT potemněl na protest proti krokům vlády

Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a...

Desítky míst redaktorů, editorů a dalších pracovníků zpravodajství, zůstaly prázdné. Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků ČT a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu...

3. listopadu 2026  12:39

Američané volí Kongres. Demokraté sahají po většině, mohou paralyzovat Trumpa

Příprava na volby v newyorském Brooklynu (3. listopadu 2026)

Ve Spojených státech se konají volby do Kongresu v polovině funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Američané v nich rozhodnou o rozložení sil v celé Sněmovně reprezentantů a o třetině křesel v...

3. listopadu 2026  9:05,  aktualizováno  12:37

Zlato hodil pod křeslo, úspory bránil vidlemi. Poustevník popsal přepadení v jeskyni

ilustrační snímek

V Liberci dnes výpovědí okradeného muže žijícího v jeskyni na Českolipsku pokračoval soud se třemi obžalovanými. Pětašedesátiletý poustevník uvedl, že se před pachateli snažil šperky ukrýt pod křeslo...

3. listopadu 2026  12:32

Zloděj nakradl za miliony a policistům uniká. Nezkoušejte ho zadržet, varují

Policie hledá nebezpečného zloděje Bohumila Ševčíka. (3. listopadu 2026)

Pražští policisté hledají nebezpečného zloděje, který způsobil škody celkem za zhruba deset milionů korun. Vloupával se do domů a kradl auta, motocykly i stavební stroje. Ve zprávě na policejním webu...

3. listopadu 2026  12:23

Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně zemřela

U Sedlce se střetl kamion s osobním vozem. (2. října 2026)

Kvůli srážce osobního a nákladního vozu byla několik hodin neprůjezdná silnice I/20 u Sedlce na Českobudějovicku. Spolujezdkyni z osobního auta museli vyprostit hasiči, utrpěla vážná zranění, s nimiž...

2. listopadu 2026  14:44,  aktualizováno  3. 11. 12:19

Zloději ukradli materiál i elektroniku. Aby zahladili stopy, zapálili odcizená auta

Policie viní dva muže z toho, že ukradli auta, která pak zapálili, aby...

Za rozsáhlou krádež z letošního dubna v objektu prostějovské firmy stíhají policisté dvojici mužů. Ti se do areálu vloupali a ukradli odsud nářadí, stavební materiál či notebook, to vše v hodnotě...

3. listopadu 2026  12:18

Dvě třetiny Čechů nechtějí ČT a ČRo pod kontrolou státu, placení z rozpočtu nevadí

Příprava transparentů na odpolední stávku studenty Jihočeské univerzity. (3....

Více než dvě třetiny Čechů si přejí, aby Česká televize a Český rozhlas zůstaly nezávislé na státu i soukromých vlastnících. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro ČT. Více než polovina...

3. listopadu 2026  12:10

Pod základním táborem Everestu se srazily vrtulníky s turisty, dva mrtví

Na heliportu v Nepálu se srazily dva vrtulníky

Dva vrtulníky se srazily při přistávání v nepálské vesnici pod základním táborem na Mount Everestu. Zahynul nejméně jeden člověk a dva další se zranili, uvedla agentura AP s odvoláním na místní úřady.

3. listopadu 2026  12:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Moderátoři v černé a omezené vysílání. Na budovách ČT a ČRo visí transparenty

Na budově České televize se objevil černý transparent s nápisem STÁVKA. (3....

Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Od půlnoci uvádějí moderátoři...

3. listopadu 2026  6:15,  aktualizováno  11:49

Uchazeč o práci hrozil úřednici bombou i nožem, odzbrojil ho svědek

ilustrační snímek

Muž ucházející se o zaměstnání vyhrožoval nožem pracovnici úřadu práce v Neratovicích. Svědek ho odzbrojil. Policisté útočníkovi ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu vyhrožování...

3. listopadu 2026  11:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.