Situace je podle Vedralové důsledkem personálního nedostatku ve zdravotnictví. Zdravotnická zařízení se podle ní někdy snaží pravidla obcházet a zaměstnávají lidi, kteří sice vystudovali medicínu v zahraničí, ale v Česku nemají potřebnou aprobační zkoušku. Do jejího složení na ně přitom české právo nahlíží jako na nelékaře.
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„My nevíme a vlastně nikdo neví, jestli ta osoba, která si navlíkne bílý plášť, pohybuje se tam a říká jakési latinské názvy, je vůbec doktor. My nevíme, jestli vystudoval medicínu, nebo nějaký zdravotnický institut, který trvá dva roky,“ uvedla Vedralová. Zdravotnická zařízení podle ní takové lidi zaměstnávají přesto, že je to v rozporu se zákonem. Dodala, že dokonce v nemocnici vedené vysoce postaveným politikem a lékařem pracuje člověk používající titul MUDr., který není v registru komory. Bližší informace neuvedla.
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Zatímco dříve šlo především o příhraniční oblasti, například v západních či severních Čechách, v současnosti se podle předsedkyně revizní komise problém týká celého Česka. Za minulý týden zaznamenala dva takové případy v Praze. Celkově komora ví o desítkách případů.
Kromě zahraničních lékařů bez uznané kvalifikace komora narazila i na lidi, kteří si titul MUDr. přisvojili zcela neoprávněně. Podle mluvčího ČLK Michala Sojky podala komora v minulosti v takovém případě trestní oznámení, policie ho ale odložila s odůvodněním, že se trestný čin neprokázal.
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Komora nemá pravomoc tyto lidi postihnout, protože nejsou jejími členy. Podněty proto předává krajským úřadům, jejichž postup se však podle Vedralové liší. Pacientům, kteří mají o lékaři pochybnosti, komora doporučuje ověřit si jeho jméno v on-line seznamu členů na webu lékařské komory. „Pokud tam není, tak prostě nesmí léčit na území České republiky,“ zdůraznila Vedralová.