Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Babí léto je tu v plné síle. Který den bude nejtepleji a kdy bude skoro mrznout

Autor: ,
  10:04aktualizováno  10:12

Fotogalerie3

Babí léto | foto: Profimedia.cz

Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá.

Dnes bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 20 až 25 °C, v 1000 metrech na horách kolem 16 °C, na Šumavě až 19 °C. Vanout bude slabý, na Českomoravské vrchovině a severu Čech mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 6 m/s.

V úterý bude jasno nebo skoro jasno, v noci a ráno jen ojediněle s mlhami. Nejnižší noční teploty budou na 11 až 7 °C, při bezvětří až 4 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 20 až 25 °C. Bude slabý, během dne postupně místy mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s.

Ve středu bude jasno, místy přechodně až polojasno, v noci a ráno výjimečně s mlhami. Nejnižší noční teploty budou na 12 až 7 °C, při bezvětří až 4 °C. Nejvyšší denní teploty stoupnou na 20 až 25 °C. Povane slabý, místy mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině a severu Čech i s nárazy kolem 15 m/s.

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 8 °C, při bezvětří až 5 °C. Nejvyšší denní teploty budou na 20 až 24 °C. Povane slabý, místy mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.

V pátek bude většinou jasno až polojasno, v Čechách od západu přechodně přibyde oblačnost. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při bezvětří až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C. Povane slabý, místy mírný jihovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.

O víkendu bude většinou jasno nebo skoro jasno, místy přechodně zvětšená oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k 8 až 3 °C, při bezvětří až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Babí léto je tu v plné síle. Který den bude nejtepleji a kdy bude skoro mrznout

Babí léto

Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá.

28. září 2026  10:04,  aktualizováno  10:12

Řidič motorky sjel na Mělnicku ze silnice mezi lesní stromy. Na místě zemřel

ilustrační snímek

Nehoda motorkáře, který v neděli odpoledne havaroval u Medonos na Mělnicku, skončila tragicky. Navzdory snahám o resuscitaci vážným zraněním podlehl a na místě zemřel.

28. září 2026  10:07

Rusko v Evropě plánuje další sabotáže, varuje šéfka unijní diplomacie Kallasová

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová (23. září 2026)

Zpravodajské informace ukazují, že Rusko plánuje v Evropě další sabotáže, řekla před pondělním jednáním ministrů obrany v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ministři budou debatovat...

28. září 2026  8:35,  aktualizováno  10:06

Ruská puma zasáhla bytový dům v Charkově, mezi zraněnými jsou i děti

Ruská puma zasáhla bytový dům v Charkově, mezi zraněnými jsou i děti. (28. září...

Ruská řízená letecká puma zranila nejméně pětadvacet lidí, včetně několika dětí, když zasáhla bytový dům v Charkově na severovýchodě Ukrajiny. V Kyjevě podle tamního starosty Vitalije Klička ruské...

28. září 2026  7:19,  aktualizováno  10:04

Město má obrovský potenciál, ale chybí mu větší ambice, míní jednička hnutí STAN

Kandidátku hnutí STAN v Pardubicích vede politolog a aktivista Daniel Vondra.

Před čtyřmi lety bylo hnutí STAN jednou z vládních stran. Po loňských volbách do Poslanecké sněmovny je třetí nejsilnější stranou v dolní komoře parlamentu a podobnou pozici mu přisuzují i celostátní...

28. září 2026

Chceme do vedení Hradce, říká Holásek. S koalicí nevydržel, teď ji tepe

Advokát Jan Holásek obhajuje mandát senátora na Hradecku. Do komunálních voleb...

Obrovsky náročný volební dvojboj si pro letošní říjen zvolil Jan Holásek. Kromě obhajoby senátorského mandátu „vyhlásil útok“ i na hradeckou radnici. A rozhodně se již nechce spokojit s opoziční...

28. září 2026  7:29

V Praze se bude demonstrovat. Milion chvilek chtějí motivoval lidi k účasti ve volbám

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. (21. června 2026)

Na pražském Staroměstském náměstí se dnes z iniciativy spolku Milion chvilek sejdou lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách, akce začíná v 16 hodin. Komunální volby a první kolo...

28. září 2026  7:28

Technologické firmy zabrousily i do světa módy. O firemní merch je stále větší zájem

Oblečení od Nvidia zahrnuje také trička, mikiny s kapucí a čepice, jsou k...

Technologické firmy už neprodávají pouze software a čipy. Jejich loga se nově objevují i na tričkách, svetrech, mikinách nebo čepicích, které fanoušci skupují stejně jako dresy sportovních týmů.

28. září 2026

Úzkostné děti mívají úzkostné rodiče. Psycholožka nejen o změnách ve školství

Premium
Olga Kučerová

Letošní změny, které přinesla novela školského zákona, se týkají zejména nejmenších žáků. Prvňáčci už nebudou propadat, odklady se povolují jen ve výjimečných případech a zrušily se ty dodatečné....

28. září 2026

Stvořili jsme monstrum. Moskevská firma dotáhla obcházení sankcí k dokonalosti

Premium
Ilan Šor ve stánku agentury RIA Novosti v Moskvě (5. června 2026)

Rusko bezskrupulózně obchází finanční bariéru vybudovanou Západem a úspěšně se tak vyhýbá uvaleným sankcím. Moskevská firma A7 za tímto účelem využívá fiktivní společnosti a kryptoměny k praní peněz...

28. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Požár v pražských Nuslích. Jednoho člověka zachraňovali přímo z hořícího bytu

ilustrační snímek

V panelovém domě v pražských Nuslích vypukl v neděli večer požár. K události v Kotorské ulici vyjížděli hasiči kolem 18:00 a vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Oheň zasáhl byt v...

27. září 2026,  aktualizováno  22:50

Sjel z D5 u Mlýnce na Tachovsku do betonového žlabu. Letěl pro něj vrtulník

ilustrační snímek

Nehoda osobního auta zkomplikovala v neděli odpoledne dopravu na dálnici D5 u Mlýnce na Tachovsku. Vážně zraněného řidiče přepravil vrtulník do nemocnice, kde mu zajistili odběr krve. Oba jízdní...

27. září 2026  18:53,  aktualizováno  22:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde