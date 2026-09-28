Dnes bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 20 až 25 °C, v 1000 metrech na horách kolem 16 °C, na Šumavě až 19 °C. Vanout bude slabý, na Českomoravské vrchovině a severu Čech mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 6 m/s.
V úterý bude jasno nebo skoro jasno, v noci a ráno jen ojediněle s mlhami. Nejnižší noční teploty budou na 11 až 7 °C, při bezvětří až 4 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 20 až 25 °C. Bude slabý, během dne postupně místy mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s.
Ve středu bude jasno, místy přechodně až polojasno, v noci a ráno výjimečně s mlhami. Nejnižší noční teploty budou na 12 až 7 °C, při bezvětří až 4 °C. Nejvyšší denní teploty stoupnou na 20 až 25 °C. Povane slabý, místy mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině a severu Čech i s nárazy kolem 15 m/s.
Ve čtvrtek bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 8 °C, při bezvětří až 5 °C. Nejvyšší denní teploty budou na 20 až 24 °C. Povane slabý, místy mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
V pátek bude většinou jasno až polojasno, v Čechách od západu přechodně přibyde oblačnost. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při bezvětří až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C. Povane slabý, místy mírný jihovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.
O víkendu bude většinou jasno nebo skoro jasno, místy přechodně zvětšená oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k 8 až 3 °C, při bezvětří až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz