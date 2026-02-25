Letní teploty naměřili francouzští meteorologové v úterý hlavně na jihozápadě země. Na řadě míst padly letité teplotní rekordy pro 24. únor, někde se rtuť teploměru zastavila těsně pod třicítkou.
Ve městě Orthez v podhůří Pyrenejí ukázal teploměr 28,3 °C, což je nejvyšší hodnota od zahájení provozu zdejší meteorologické stanice v roce 1994. V přímořském letovisku Biarritz dosáhla teplota 27 stupňů, což je o 14 stupňů nad průměrem. Dále ve vnitrozemí naměřili 26 stupňů v Pau, 25 v Mont-de-Marsan a 22 v Toulouse.
Za rychlým nárůstem teplot je změna proudění větru, který místo od severu začal vát od jihu, řekl meteorolog Régis Crépet listu Le Figaro. K Francii se přiblížila masa teplého vzduchu od severní Afriky, která při přechodu přes Pyreneje ztratila část vlhkosti a ještě se ohřála. „To vysvětluje, proč jsou teploty zvláště vysoké na jihozápadě, místy ještě vyšší, než uváděly předpovědi,“ vysvětlil Crépet.
Meteorologická služba Météo France očekává, že podobně vysoké teploty vydrží v oblasti i během středy.
Falešné jaro kráčí do Česka
Vlna vyšší teplot se nasouvá do Evropy od Pyrenejského poloostrova a Středozemního moře a účinně potlačuje vliv polárního proudění nad kontinentem. Výrazné oteplení nazývané jako falešné jaro se blíží i do Česka.
Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat nad deseti stupni Celsia a budou atakovat i 15, ojediněle i 17 °C.
|den
|noční (00-07)
|denní (7-22)
|středa
|8 až 12, na severovýchodě 5 až 8 °C
|čtvrtek
|+2 až -2, na východě až -4 °C
|6 až 11, v Čechách místy až 14 °C
|pátek
|+4 až -1 °C
|10 až 15, ojediněle až 17 °C
|sobota
|6 až 2 °C
|10 až 15 °C
|neděle
|5 až 0 °C
|9 až 13 °C
|od pondělí do středy
|5 až 0 °C
|9 až 14 °C
Ve čtvrtek bude polojasno, ráno místy mlhy, i mrznoucí. Nejvyšší teploty dosáhnou 6 až 11 stupňů, ale v Čechách místy a ojediněle na severu Moravy vyšplhají až ke 14 °C.
V pátek bude polojasno až skoro jasno, ojediněle, zejména na Českomoravské vrchovině, zpočátku mlhy nebo nízká oblačnost. Teploměry ukážou 10 až 15 stupňů, v Čechách ojediněle až 17 °C. V místech s déletrvající nízkou oblačností nebo mlhou ale bude jen osm.
Sobota teplejší než v Bulharsku a Řecku
Stejné teplo mezi 10 a 15 stupni vydrží i v sobotu, kdy má být také polojasno až jasno. V Čechách bude během dne od severozápadu přibývat oblačnost a k večeru se na západě ojediněle objeví slabý déšť nebo přeháňky.
Neděle bude polojasná, v Čechách přechodně až oblačná s ojedinělým deštěm nebo přeháňkami. Teploměry ukážou od 9 do 13 °C.
Stejné počasí slibují meteorologové i na začátek příštího týdne. Od pondělí do středy by mělo být většinou polojasno, ve středu při zvětšené oblačnosti ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty od 9 do 14 °C.
O víkendu tak bude v Česku tepleji než na místech, kam lidé létají za teplem na letní dovolenou. Nejnavštěvovanější řecké destinace budou mít podle předpovědi 12 stupňů (Athény a Soluň), na Santorini má být 13, stejně jako na Krétě.
Ještě citelnější rozdíl ukazuje porovnání víkendových teplot s bulharskými letovisky. Zlaté písky a Varna čekají v sobotu i v neděli jen osm stupňů, stejně jak Burgas.
O pár stupňů méně bude dokonce i na jihu Turecka. Pro Bodrum meteorologové předpovídají 13 a pro Antalyu 14 stupňů, v Izmiru na západě země bude jen 11 °C.