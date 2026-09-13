O letošní složení české delegace na summit do Ankary vedla vláda s hlavou státu několikaměsíční spor. Nakonec jel premiér i prezident, v čele delegace byl Babiš.
Vláda původně s účastí prezidenta na letošním summitu v Ankaře nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast umožnila. Česko tak zastupovali Pavel, Babiš, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
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Babiš následně ve videu na facebooku uvedl, že Pavlova účast na summitu byla ostuda. „Dopadlo to, jak jsem říkal – ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné,“ řekl krátce po návratu k prezidentově účasti. V červenci rovněž uvedl, že za velké poučení ze summitu považuje to, že už nikdy nebude v delegaci s prezidentem.
Spor o vedení delegace na summit NATO v Ankaře na jaře prohloubil rozpory mezi vládou a prezidentem. Od ledna se zároveň ke koordinaci zahraniční politiky neschází nejvyšší ústavní činitelé, Babiš po návratu z Turecka odmítl Pavlův návrh na obnovení schůzek.
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Dříve opakovaně uváděl, že Pavel vede kampaň za znovuzvolení, čehož Babiš nechce být součástí. Na konci srpna ale premiér řekl, že mezi ním a prezidentem nepanují problémy ani boj. Macinka dnes aktuální vztahy mezi vládou a Pavlem označil za stabilní.
Pavel s Babišem se v pondělí setkají, tématem jednání bude podle Hradu koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na Valném shromáždění OSN. Českou delegaci na něm za týden povede Pavel, což vláda schválila v červnu a v srpnu mu odsouhlasila letadlo. Do New Yorku se na Valné shromáždění OSN chystá i Macinka, který byl na pondělní schůzku rovněž pozvaný. Po dohodě s premiérem na ni ale nepůjde.