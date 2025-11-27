Připravujeme podrobnosti.
V bojích na Ukrajině zahynul mladý Čech, padl u Izjumu
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...
Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí
Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města. Plameny zachvátily rozsáhlý bytový komplex, kde zatím zemřelo nejméně 55 lidí. Nejméně 71 osob bylo...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....
Hádka dvou známých v Písku se vyhrotila, jeden muž pobodal druhého
Policisté vyšetřují okolnosti konfliktu dvou mužů v Písku, po kterém ve středu večer skončil jeden z nich s bodnořeznými zraněními v nemocnici. Při napadení sehrál roli alkohol.
V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, velké překvapení na třetím místě
V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...
Optimismus českých firem roste. Do doby před pandemií má ale daleko
Optimismus firem pozvolna roste, změřil pravidelný Index očekávání firem ČSOB. Aktuálně je index na hodnotě 7,1, před půl rokem to bylo 5,6. Škála indexu je velmi široká od -100 až do +100. Do...
Věžáky jako pekelná past. Požár v Hongkongu je nejhorší za poslední roky
Bytový komplex v Hongkongu se proměnil v peklo. Hasiči ve čtvrtek už druhý den bojují s jedním z nejhorších požárů v moderní historii této zvláštní čínské administrativní oblasti. Počet obětí mezitím...
Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec. Dělal pro CIA
Zadrženým podezřelým ze středeční střelby na dva příslušníky americké Národní gardy je Afghánec, který v zemi žije čtyři roky. Oznámil to prezident Donald Trump a potvrdil tak informace médií. Po...
Vražda mladé ženy poblíž mírovské věznice. Podezřelého policisté zadrželi
Kriminalisté od rána vyšetřují násilnou smrt jednatřicetileté ženy v Mírově na Šumpersku. Podezřelým je o pět let starší partner oběti, kterého už policisté zadrželi. V regionu jde letos o jedenáctý...
Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD
V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahovaly všechny složky IZS u masivního úniku plynu. Jednotky hasičů měřily koncentrace v sousedních budovách. Byl zastaven provoz včetně MHD. Podle mluvčího...
RECENZE: Konkurenti u pohovorů? Není jiná možnost než je zabít
Komorná, Podezřelá, Žízeň, Oldboy. Co thriller, to sbírka cen. Teď však jihokorejský režisér přidal k dusivému napětí a obrazové bravuře ještě černočerný humor, který novince kin Není jiná možnost...
Bezohledně ambiciózní. Nového Putinova koně fascinuje Trumpova Amerika
Jednání o ukončení války na Ukrajině gradují, ale po Sergeji Lavrovovi není ani vidu ani slechu. Za ruskou stranu jsou v centru pozornosti jiní než stále ještě oficiální ministr zahraničí. Mediálně...
„Šmírovací“ směrnice prošla Radou EU. Zklamání, reagovala česká europoslankyně
Zástupci členských států EU se ve středu shodli na návrhu, který má bojovat proti šíření materiálů na internetu zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Informovala o tom Rada EU. Česko podle zdrojů...
Na jaře mrzlo, stromky zdražily. Za jedli dá kupující přes tisícovku
Nečekané květnové mrazy mají dohru na vánočním trhu. Mráz poškodil budoucí vánoční stromky jak v českých lesích, tak ty, co rostou na plantážích na severu, tedy v Dánsku nebo Polsku, odkud se k nám...