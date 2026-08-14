Neštěstí se podle rakouských médií odehrálo kolem 11:35, když dvojice navázaná na laně sestupovala ze severního vrcholu tyrolské Wildspitze. V nadmořské výšce přibližně 3712 metrů si žena chtěla kvůli stoupající teplotě svléknout jednu vrstvu oblečení, a přitom z dosud neznámých důvodů na strmé stěně náhle uklouzla a strhla i svého spolulezce.
Oba se zřítili přibližně o 140 výškových metrů a nakonec zůstali ležet v ledovcové trhlině. Těžce zraněnému muži se z ní podařilo vlastními silami dostat a hlasitým voláním na sebe upozornit další horolezce, kteří zavolali záchranáře.
Záchranářský vrtulník pak muže přepravil k chatě Taschachhaus, kde mu byla poskytnuta první pomoc. Při druhém letu vrtulníku lékař konstatoval smrt Češky. Její tělo poté z trhliny vyzvedli členové horské služby.
|
Na rakouské Wildspitze zemřela česká horolezkyně, při pádu strhla i spolulezce
Na českou expertku na kybernetickou bezpečnost Klečkovou nyní na sociálních sítích vzpomínají mnozí lidé. Například politoložka a datová specialistka Eva Klusová z Akademie věd.
„Skvělá expertka na internetovou bezpečnost, popularizátorka, ‚šprtka‘ v tom nejlepším slova smyslu – zvídavá, odvážná a nadšená do věcí, které posouvaly hranice. Nebála se mluvit nahlas, vysvětlovat složitá témata ani překračovat vlastní limity. Adélo, odvedla jsi skvělou práci. Čest Tvé památce,“ napsala Klusová na Facebooku.
V příspěvku dodala: „Upřímnou soustrast všem blízkým, kolegům a přátelům, které tato tragická zpráva zasáhla. A moc doufám, že její partner, který byl při neštěstí s ní, svůj boj zvládne.“
Vedla výzkumné projekty
Média nyní také uvedla, že Klečková se zaměřovala na konflikty v kybernetickém prostoru a na kybernetický aktivismus. Vystudovala Fakultu válečných studií na King´s College London.
Vedla také výzkumné projekty týkající se kybernetických a informačních operací. Napsala první vědeckou práci představující panevropské hnutí kybernetických elfů. Byla členkou sítě Digitálních Sherlocků (Digital Sherlocks) pod záštitou Atlantic Council.
|
Dva Češi zemřeli při výstupu na Mont Blanc, třetí člen výpravy je zraněný
Letos v červenci už na horách v zahraničí zahynulo několik českých turistů či horolezců. Například v polovině měsíce zemřeli při výstupu na Mont Blanc dva Češi, třiasedmdesátiletá turistka zase 12. července nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku.
O den později v rakouském areálu Postalm u Salcburku zahynul při turistické výpravě třiadvacetiletý český občan. Na konci července pak u hornorakouského Hinterstoderu zemřela sedmačtyřicetiletá Češka, záchranáři ji našli ve skalní strži pod stezkou. Na začátku srpna zahynula v italských Alpách třináctiletá dívka, taktéž z Česka.