Počet reinfekcí kvůli omikronu prudce stoupá. ÚZIS je začne zvýrazňovat

Jestli to chápu, publikovaná čísla covid nákaz nezahrnují reinfekce. Včera 7336 kejsů - sedí na součet očko a nečko, co neprodělali. 760 reinfekcí je nad to. Na podzim to nehrálo roli. Teď s omikronem to snižuje realitu epidemie o 10 % a může to stoupat. https://t.co/wRFouN4NiT https://t.co/0h8hy7NlfS