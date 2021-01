Územní členění Česka bude přehlednější, o obce se nemají dělit dva okresy

Dosud platily dvě právní úpravy členění státu. První je zákon z roku 1960, který dělí Česka na sedm krajů a hlavní město. Kraje tvoří 76 okresů a Prahu deset obvodů. V roce 1997 byl ale přijat ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Podle něj má Česko 13 krajů a Prahu.



Později skončily okresní úřady, které od roku 2003 nahradily úřady obcí s rozšířenou působností. Vznikly správní obvody obcí s rozšířenou působností, ale území okresů nebyla zrušena. Do současnosti je podle ministerstva vnitra využívají například justice, správy sociálního zabezpečení nebo krajské hygienické stanice.

Členění na kraje, okresy i obce s rozšířenou působností setrvá. Správní území obce s rozšířenou působností by ale nemělo spadat do více okresů, ale vždy celé jen do jednoho.

Na Turnovsku původní předloha předpokládala, že by působnost změnilo 16 z 37 obcí. Jejich starostové ale argumentovali tím, že změna by lidem výrazně zhoršila dostupnost úřadů.