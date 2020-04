Nebuďte pošťák epidemiologů, pusťte děti zpět do škol, vyzval ministra Baxa

,Mám pocit, jako by pan ministr považoval doporučení epidemiologů za recept na becherovku, který znají jen dva lidi na světě, je v trezoru a navíc zašifrovaný,“ uvedl v nadsázce občanský demokrat Baxa. Vyzval Plagu ke změně plánu, podle něhož už fakticky nemá být v letošním školním roce obnovena v plném rozsahu výuka v českých školách.

Vláda by se přitom ve čtvrtek odpoledne mohla zabývat návrhem ministra Plagy, aby se 11. května mohli vrátit do škol nejen studenti posledních ročníků středních, ale také devátého ročníku základních škol.



K tomu, aby vláda umožnila 25. května návrat do školních lavic nejen žákům prvního stupně základních škol, ale všem, vyzval vládu místopředseda hnutí STAN, jinak též učitel Petr Gazdík. Všichni žáci by podle něj měli dostat šanci vrátit se do třídy, když to jejich rodiče budou chtít. „Pokud to rodiče odmítnou, byly by jejich děti na konci školního roku přezkoušeny. „Je to efektivnější a vytváří to méně chaosu,“ řekl Gazdík.



Jako první otevřela vláda 20. dubna vysoké školy pro studenty posledních ročníků. a to kvůli konzultacím a přípravě státnic, později i pro další studenty VŠ. Od 25. května mohou do základních škol docházet i žáci prvního stupně.



Při debatě o prodloužení nouzového stavu, který může být podle Sněmovny jen do 17. května se vládnímu harmonogramu rozvolňování opatření podivovali také další politici.

„25. května chcete otevřít bazény i kina, ale děti do školy nemohou. Já bych chtěl vědět, jakou to má vnitřní logiku,“ zeptal se ministra zdravotnictví poslanec, bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný. „Dohodli jsme se na tom s ministrem školství,“ opáčil mu Vojtěch.

„Osobně jsem přesvědčen, že by se dala zveřejnit jasná čísla a jasná fakta, jaká rizika nyní ve školách hrozí. Ale pan ministr je teď buď nemá, nebo je nechce z neznámého důvodu zveřejnit. Řešení v oblasti školství proto odporuje tomu, co vláda nyní prosazuje v ostatních oblastech. Pro mě osobně je nepochopitelné, aby titíž epidemiologové na jedné straně dovolili od 25. května uvolnit život v zemi, ale drželi zároveň školy takřka úplně uzavřené,“ uvedl ve čtvrtek Baxa.



