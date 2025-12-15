Už za měsíc začnou zápisy do prvních tříd. Všechno bude jinak

Už za měsíc začnou zápisy do prvních tříd. V roce 2026 proběhnou dřív, od 15. ledna do 15. února. Změny se dotkly i odkladů školní docházky. Co si pohlídat?

Zápis do první třídy | foto: ČTK

Změna vychází z legislativní úpravy, která má usnadnit plánování a dát školám i rodičům více prostoru pro řešení individuálních vzdělávacích potřeb dětí.

Nové zápisy do ZŠ 2026. Přehled změn pro rodiče budoucích prvňáčků

Kdo musí k zápisu povinně?

Pro školní rok 2026/27 se zápis do první třídy týká:

  • dětí, které do 31. 8. 2026 dovrší šest let, tedy jejich datum narození je do 31. 8. 2020
  • dětí, které už mají udělený odklad školní docházky z předchozího období.

Odklad školní docházky je přísnější

Změny se týkají i odkladů. Podle novely školského zákona bude odklad nově možný pouze:

  • se souhlasem školského poradenského centra a zároveň
  • na základě doporučení odborného lékaře (například dětského psychologa).

Praktický lékař pro děti a dorost už nově nebude moci doporučení k odkladu vydávat. Odklad bude možný jen tehdy, když má dítě dlouhodobé zdravotní znevýhodnění nebo se mu náhle zhorší zdravotní stav.

Zároveň končí i tzv. dodatečné odklady, které bylo možné udělit během prvního pololetí první třídy. O všem tak musí být rozhodnuto ještě před nástupem do školy.

Co s sebou na zápis?

Nejprve je potřeba vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář bývá na webu školy). Následně rodiče přijdou k formálnímu zápisu v termínu vypsaném školou.

U zápisu obvykle předkládáte:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců cestovní pas),
  • u cizinců také cestovní pas dítěte,
  • pokud dítě nepřivádí zákonný zástupce: písemné pověření nebo jiný doklad o oprávnění dítě zastupovat.

Co s předškolákem procvičit k zápisu? Výslovnost, souhlásky i tkaničky

Spádová škola a kolik můžete podat přihlášek?

Každé dítě má podle trvalého bydliště určenou spádovou základní školu. Ta má povinnost dítě přijmout, pokud má volnou kapacitu.

Zákon ale nezakazuje podat přihlášku i do jiné než spádové školy – počet přihlášek není omezen. Přijetí mimo spád pak závisí na kapacitě a kritériích školy (typicky například přednost pro sourozence už docházejících žáků).

Zápisy do mateřských škol budou také dřív

Změna se týká i zápisů do mateřských škol, ze stejného důvodu se posouvají na dřívější termín. Pro školní rok 2026/27 už neproběhnou v květnu, ale mezi 15. březnem a 15. dubnem 2026.

