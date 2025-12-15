Změna vychází z legislativní úpravy, která má usnadnit plánování a dát školám i rodičům více prostoru pro řešení individuálních vzdělávacích potřeb dětí.
Nové zápisy do ZŠ 2026. Přehled změn pro rodiče budoucích prvňáčků
Kdo musí k zápisu povinně?
Pro školní rok 2026/27 se zápis do první třídy týká:
- dětí, které do 31. 8. 2026 dovrší šest let, tedy jejich datum narození je do 31. 8. 2020
- dětí, které už mají udělený odklad školní docházky z předchozího období.
Odklad školní docházky je přísnější
Změny se týkají i odkladů. Podle novely školského zákona bude odklad nově možný pouze:
- se souhlasem školského poradenského centra a zároveň
- na základě doporučení odborného lékaře (například dětského psychologa).
Praktický lékař pro děti a dorost už nově nebude moci doporučení k odkladu vydávat. Odklad bude možný jen tehdy, když má dítě dlouhodobé zdravotní znevýhodnění nebo se mu náhle zhorší zdravotní stav.
Zároveň končí i tzv. dodatečné odklady, které bylo možné udělit během prvního pololetí první třídy. O všem tak musí být rozhodnuto ještě před nástupem do školy.
Co s sebou na zápis?
Nejprve je potřeba vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář bývá na webu školy). Následně rodiče přijdou k formálnímu zápisu v termínu vypsaném školou.
U zápisu obvykle předkládáte:
- rodný list dítěte,
- občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců cestovní pas),
- u cizinců také cestovní pas dítěte,
- pokud dítě nepřivádí zákonný zástupce: písemné pověření nebo jiný doklad o oprávnění dítě zastupovat.
Co s předškolákem procvičit k zápisu? Výslovnost, souhlásky i tkaničky
Spádová škola a kolik můžete podat přihlášek?
Každé dítě má podle trvalého bydliště určenou spádovou základní školu. Ta má povinnost dítě přijmout, pokud má volnou kapacitu.
Zákon ale nezakazuje podat přihlášku i do jiné než spádové školy – počet přihlášek není omezen. Přijetí mimo spád pak závisí na kapacitě a kritériích školy (typicky například přednost pro sourozence už docházejících žáků).
Zápisy do mateřských škol budou také dřív
Změna se týká i zápisů do mateřských škol, ze stejného důvodu se posouvají na dřívější termín. Pro školní rok 2026/27 už neproběhnou v květnu, ale mezi 15. březnem a 15. dubnem 2026.