Extrémní sucho je na třetině území Česka a rozšiřuje se, ukazují data

Autor: ,
  15:32
Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Dalších 30 procent území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm. Údaje vychází z dat portálu Intersucho, který situaci monitoruje.

Extrémní sucho je na více než třetině území Česka. Znázorněno hnědou barvou. (4. května 2025) | foto: Intersucho.cz

Výraznější zlepšení situace nelze v dalších deseti dnech podle aktuálních předpovědních modelů očekávat. Na Moravě, především směrem na východ nemusí tento týden pršet vůbec. Vyplývá to z aktuálních informací projektu InterSucho, za nímž stojí Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe. Současné sucho s sebou nese problémy v zemědělství i lesnictví, citelně zvyšuje riziko šíření požárů.

Situace je způsobená i nedostatkem dešťových a sněhových srážek v zimě a také v prvních dvou jarních měsících. Podle Českého hydrometeorologického ústavu pršelo v součtu března a dubna nejméně od roku 1961. Výsledkem je téměř vysušená horní vrstva půdy do 40 centimetrů, kde se zásoba vody pohybuje mezi nulou a 30 milimetry. V celém půdním profilu je zásoba vody větší, relativní nasycení je nejčastěji mezi 20 a 60 procenty.

V Česku je největší sucho za 65 let. Hrozí neúroda a požáry

Ještě minulý týden předpovědní modely naznačovaly, že by srážkové úhrny mohly být v tomto týdnu relativně vysoké, ale nyní jsou již skoupější. „Počasí ovlivní hlavně zvlněná studená fronta, za níž k nám pronikne chladný vzduch od severu. Se změnou charakteru počasí se dostaví i srážky. Ty začnou v úterý a budou se proměnlivě objevovat hlavně do čtvrtka, část bude z bouřek. Nejvíce deště čekáme na severozápadě a severu republiky, kde mohou úhrny dosáhnout až 30 milimetrů za týden. Jinak budou okolo deseti milimetrů. Na Moravě, hlavně směrem na východ, to vypadá, že srážek bude málo a nemusí zde místy pršet vůbec,“ uvedli tvůrci InterSucha.

Déšť zmírní půdní sucho hlavně ve svrchní vrstvě, ale pravděpodobně jen na přechodnou a krátkou dobu a v dalších dnech se půdní sucho opět rychle rozvine. „Bude hodně záležet, jestli se další týden objeví srážky opět, nebo naváže sušší období. Ve výhledu by v polovině příštího týdne mohlo zase zapršet, ale je to zatím dost nejisté. Koncem týdne bude tedy mírné a horší sucho opět skoro na 80 procentech území republiky,“ uvedli autoři webu. Vysušování krajiny způsobují i vysoké teploty, do 19. května by měly být vyšší, než je průměr pro léta 1991 až 2020.

Po teplém začátku týdne přijde změna. Meteorologové předpovídají i bouřky

V zemědělské krajině se sucho projevuje tím, že plodiny zpomalují růst, jařiny špatně vzcházejí, obilniny se nedostatečně odnožují a špatně rostou i pícniny na loukách a pastvinách. V některých lokalitách už zemědělci pozorují i nedostatek vody v tocích a studních. Podle dat ze sítě DendroNetWork trpí vysokým či extrémním stresem téměř tři čtvrtiny lesů, jen pět procent je v současnosti bez stresu způsobeného nedostatkem vody. Před 11 lety citelné sucho spustilo kůrovcovou kalamitu, která za několik let zdecimovala podstatnou část smrkových porostů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Zabránili jsme torpédoborci proplout Hormuzem, tvrdí Írán. USA to popírají

Uvázlé tankery v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)

Americká armáda popřela, že by jednu z jejích lodí zasáhly u Hormuzského průlivu íránské střely. Íránská armáda dnes v reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa a tom, že plavidla...

4. května 2026  14:52,  aktualizováno  15:52

Slovenský premiér Fico se o víkendu sejde v Moskvě s ruským vůdcem Putinem

Slovenský premiér Robert Fico a ruský diktátor Vladimir Putin v Číně (2. září...

Slovenský premiér Fico řekl, že se v sobotu během oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce v Moskvě sejde s ruským prezidentem Putinem. Položí také věnec k hrobu neznámého vojína Rudé armády.

4. května 2026  14:46,  aktualizováno  15:51

Poslal Nagyové děkovnou SMS? Opozice ostře o Babišovi v kauze Čapí hnízdo

U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš (na...

Představitelé opozice ostře reagují na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který nepravomocně potrestal europoslankyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo podmínkou a pokutou. Kritizují premiéra...

4. května 2026  14:31,  aktualizováno  15:51

Rok vězení za podříznutí májky? Nešikovi to úplně nevyšlo, hledá ho policie

V Dolanech někdo podřízl májku tak nešťastně, že spadla na dráty elektrického...

Tradiční zvyk podřezávání májky může skončit až ročním vězením. Na Prachaticku ji neznámý pachatel podťal tak nešťastně, že poničila dráty elektrického vedení. Policisté událost řeší jako podezření z...

4. května 2026  13:49,  aktualizováno  15:50

Zelenskyj se sešel s Ficem, chválil podporu Slovenska při snaze vstoupit do EU

Slovenský premiér Robert Fico s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pondělí v Jerevanu na okraj summitu Evropského politického společenství (EPC) sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Na X Zelenskyj uvedl, že...

4. května 2026  13:59,  aktualizováno  15:47

Vláda schválila EET. Chce spropitné osvobodit od daní a vrátit i školkovné

Alena Schillerová na schůzí vlády, která projedná opětovné zavedení EET pro...

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb schválila vláda. EET se má týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. „Plníme náš volební slib,“ řekl vicepremiér Karel Havlíček. Výjimku mají dostat...

4. května 2026  6:08,  aktualizováno  15:40

USA z Německa stáhnou pět tisíc vojáků. Dotkne se to i základny u českých hranic

Trénink amerických vojáků v bavorském městě Vilseck nedaleko českých hranic....

Avizované snížení počtu amerických vojáků v Německu se dotkne základny v bavorském městě Vilsecku nedaleko českých hranic. S odvoláním na své zdroje to v pondělí napsal zpravodajský web bavorského...

4. května 2026  15:40

Macinka označil své kritiky za méněcenné lidi. Celkem milý termín, tvrdí

Vláda projednává opětovné zavedení EET pro restaurace, obchodníky,...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka označil své kritiky za „méněcenné lidi“. „Jsem autentický člověk a určitě se nepolepším,“ řekl v neděli s odkazem na své předchozí výroky. Jeho slova...

4. května 2026  15:37

Motorka se po střetu s autem rozletěla na kusy, jezdec zemřel na místě

Tragická nehoda u Branné si vyžádala smrt sedmačtyřicetiletého motorkáře. Jeho...

Tragickou dopravní nehodou v pondělí ráno skončil manévr sedmačtyřicetiletého motorkáře, který u obce Branná na Šumpersku nezvládl předjíždění nákladní soupravy. Náraz ve vysoké rychlosti do...

4. května 2026  15:32

Extrémní sucho je na třetině území Česka a rozšiřuje se, ukazují data

Extrémní sucho je na více než třetině území Česka. Znázorněno hnědou barvou....

Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Dalších 30 procent území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm. Údaje vychází z dat portálu...

4. května 2026  15:32

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Útěk vězně v Jiřicích má následky. Ředitel je mimo službu, tresty dostali i další

Ilustrační snímek

Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je kvůli pátečnímu útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončili Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení. Na...

4. května 2026  14:03,  aktualizováno  15:31

Policie obvinila v bitcoinové kauze další tři lidi. Mezi nimi i exministra Blažka

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci,...

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Podle informací iDNES.cz je mezi obviněnými i...

4. května 2026  13:51,  aktualizováno  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.