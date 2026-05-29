„Těm, kteří se mi vysmívali, sklapne.“ Babiš se vyjádřil k hale pro rychlobruslaře Jílka

  10:57
Premiér Andrej Babiš (ANO) na Facebooku zveřejnil krátké video, ve kterém odpovídá na dotaz, kdy postaví halu pro rychlobruslaře a zlatého olympionika Metoděje Jílka. „Miluju vás za tenhle dotaz. Strašně se těším. Už v červnu vám něco řeknu,“ pronesl premiér. Již v minulosti sliboval výstavbu haly pro rychlobruslařku legendu Martinu Sáblíkovou.

Metoděj Jílek získal na letošních Zimních olympijských hrách zlatou medaili v rychlobruslení na 10 tisíc metrů a stříbrnou na poloviční trati.

Nyní premiér Andrej Babiš zveřejnil video, ve kterém odpovídá na dotaz, kdy právě olympijskému vítězi postaví halu s oválem, která v Česku dlouhodobě chybí. Téma se ostatně řešilo už při minulých úspěších trojnásobné olympijské vítězky Martiny Sáblíkové. O hale pro ni mluvil současný premiér před mnoha lety. Tehdy rychlobruslařskou halu plánoval vybudovat v Novém Městě na Moravě, dodnes se tak nestalo. Nyní však Babiš tajemně naznačil změnu.

Martina Sáblíková a Metoděj Jílek na posezonním setkání s novináři.
Martina Sáblíková zdraví diváky po svém posledním závodě kariéry na mistrovství světa ve víceboji.
Rychlobruslař Metoděj Jílek reaguje po dojezdu závodu na 1500 metrů na mistrovství světa ve víceboji.
Martina Sáblíková zdraví diváky po svém posledním závodě kariéry na mistrovství světa ve víceboji.
19 fotografií

„Víte, že jsem urputný a mám rád výzvy. Ti všichni, kteří se mi vysmívali, tak jim zase sklapne. Nebojte,“ řekl dále v krátkém videu premiér. „Mám tu DNA, horolezecký gen. Jsem urputné hovado a dám to,“ uzavřel.

Sportovcům a jejich příznivcům tak nyní nezbývá nic jiného, než čekat, jak se situace dále vyvine.

