Už nikdy smrt nevinného dítěte. Poslanci dostali petici, začali minutou ticha

„Orgán sociálně-právní ochrany dětí i znalkyně přes tato rizika péči rodičů nepochopitelně doporučily. Ani soud na takto závažné patologické faktory rodičů nebral zřetel a bezbranné, lehce zranitelné tříleté dítě neochránil? Kde zůstala ochrana a právo na bezpečí garantované Úmluvou o právech dítěte?“ ptají se autorky petice.
Hana Martinková Bojková, Gabriela Pošmourná a Miroslava Jurenková upozorňují, že systém, který má chránit děti, selhává.
„Malé Viktorce dnes již nikdo nepomůže. Kolik dětí je ale právě teď ohroženo? Co se ještě musí stát, aby zákonodárci změnili zákon tak, aby děti chránil?Podpořte urychlenou změnu opatrovnické legislativy,“ uvádí výzva poslancům a senátorům.
Když jsem si ji četla, byla jsem dojatá, řekla k petici Válková
„Petici zatím podepsalo kolem pěti tisíc lidí,“ řekla při jednání výboru poslankyně ANO, exministryně spravedlnosti Helena Válková. „Když jsem si ji četla, byla jsem dojatá,“ řekla k petici.
|
Některé rozsudky zkrátka nechápu. Ministr Tejc o chybách soudců i zpřísnění trestů
„Tento i další případy, kdy pachatelé závažných činů odcházejí od soudů – v uvozovkách – s bagatelními tresty proti tomu, jaké by jim hrozily, jen proto, že se sami uvedou do stavu nepříčetnosti drogami či alkoholem, nepovažuji za dále tolerovatelné. Připravil jsem návrh zákona, podle kterého v takových případech nebude možné, aby pachatel odcházel s menším trestem než v případě, že by jej spáchal střízlivý,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.
Podal i kárnou žalobu na soudkyni, která podle něj zanedbala své povinnosti. „Že nakonec byla tato vražda překvalifikována na opilství a místo doživotí pachateli hrozí maximálně deset let, nemusí být definitivní. Věřím, že možná i na základě zkoumání znaleckých posudků, o které je opřena nepříčetnost, dojde ke změně,“ prohlásil Tejc.
|
Resort prověří posudek v kauze usmrcené tříleté Viktorky. Tejc má pochybnosti o kvalitě
Otec, který měl dlouhodobě problém se závislostí na drogách i s psychickým onemocněním, Viktorku brutálně usmrtil letos v březnu.
Podle nového znaleckého posudku se přivedl užitím drogy do stavu, kdy nevěděl, co dělá, ani se nedokázal ovládat.
Nově mu tak hrozí tři až deset let vězení. Za vraždu nezletilého dítěte by mu hrozilo až 20 let, případně výjimečný trest.
Ministerstvo spravedlnosti prověří znalecký posudek, kvůli kterému policie překvalifikovala případ usmrcení tříleté Viktorie jejím otcem.