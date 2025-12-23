Už netrpí bolestí. Nejvzácnějším darem pro Martínka je naděje na lepší život

Když malý Martínek stál před třemi měsíci v tělocvičně rehabilitačního centra v Piešťanech a fyzioterapeut náhle zvedl ruce, kterými ho vždy přidržoval, chlapce to překvapilo. Byl zaražený, ale zároveň nadšený z toho, že poprvé stojí bez cizí pomoci. Kvůli vrozené nemoci nikdy dřív takovou situaci zažít nemohl. Změnu v jeho životě nastartovala štědrost statisíců lidí, kteří mu přispěli na drahou léčbu v zahraničí.
V momentě, kdy hoch stál bez opory, jeho mámy se zmocnila euforie. Věděla, že vymodlený okamžik potrvá napoprvé jen krátce. „Marťa se tvářil, jakoby nemohl uvěřit tomu, co děje. Já chvatně fotila a brečela štěstím,“ svěřuje se Eva Zatloukalová ze Šumperska, která je vděčná za každý pokrok ve vývoji svého čtyřapůlletého syna Martina.
Toho Martínka, jehož příběh zná většina Čechů. Před dvěma lety mu přes 300 tisíc lidí poslalo peníze do sbírky na portále Donio. Rodina potřebovala vybrat sto milionů na drahou genovou léčbu v cizině, kterou pojišťovna odmítla uhradit. Někdo poslal desítky korun, někdo tisíce, nejštědřejší dárce rovný milion. K překvapení všech se na účtu v krátké době sešla rekordní suma převyšující 150 milionů.
Chlapec se narodil s vzácným genetickým syndromem AADC. Jeho vývoj se zastavil na úrovni několikaměsíčního kojence. Byl odkázaný na péči rodičů. Nemohl se hýbat, byl jako hadrová panenka, ale kromě toho trpěl bolestí a měl řadu dalších zdravotních potíží.
„Bez naší pomoci neudrží ani vzpřímenou hlavičku. Je hadrovitý, často zvrací, potí se, má svalové křeče i slabý polykací a sací reflex,“ líčil tehdy Martinův otec Tomáš Zatloukal.
Loni koncem ledna absolvoval hoch ve Francii jednorázovou genovou léčbu. Lékaři mu při chirurgickém zákroku aplikovali infuzemi do mozku lék Upstaza, který doplnil chybějící enzym. Dá se říci, že dostal do těla geneticky upravený vir, který vnesl do mozkových buněk opravenou DNA. Zanedlouho poté se začal měnit život chlapce i celé jeho rodiny.
Léčba zbavila chlapce utrpení
„Genová léčba měla jednoznačný efekt. Martínek je nyní spokojené a šťastné dítě, které se vyvíjí a učí nové dovednosti. Dříve měl bolesti a křeče. Po léčbě tyto stavy odezněly,“ řekla po několika měsících ošetřující lékařka chlapce Jana Haberlová, primářka Kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice v Motole.
|
Martínek letí na léčbu do Francie. Češi na ni vybrali přes 150 milionů korun
Velkou změnu s úlevou potvrzovali i chlapcovi rodiče. A také Zdeněk Joukl, právní zástupce rodiny ve sporu se zdravotní pojišťovnou, který dodnes pokračuje.
„Podali jsme žalobu, ale soud zatím nenařídil jednání. Mimosoudní dohodu pojišťovna odmítla. Je skvělé, že díky soucitu a štědrosti lidí Martínek nemusel další roky trpět a čekat na nejistý výsledek sporu. Léčby se dočkal ve dvou a půl letech. V těchto případech platí, čím dříve, tím lépe,“ říká advokát Joukl.
I podle něj je dnes z Martínka jiné dítě. „Před sebou má sice ještě dlouhou cestu se spoustou rehabilitací, ale už je to parťák rodiny, který vnímá svět kolem sebe. Viděl jsem ho třeba, jak doma sleduje pohádku na tabletu spolu se starší sestrou a přitom ji láskyplně hladí po ruce. Po jeho proměně s ním může rodina podnikat aktivity, které dříve nebyly možné. Letos v létě byli například všichni společně poprvé u moře,“ popisuje Joukl.
|
Hraje si a mamince dává pusinky. Martínek po unikátní genové léčbě dělá pokroky
Léto si rodina užila. Pro rodiče je ale hlavní to, že chlapec už nemá žádné bolesti a stále se vyvíjí. V letošním roce střídal ambulantní i pobytové rehabilitace, pobýval v Ostravě, Klimkovicích, Brně i na Slovensku.
„Všude na to jdou trochu jinak, ale vše mu pomáhá posouvat se dál. S dopomocí fyzioterapeuta se učil i první krůčky, nebo spíš nakročení. Když poprvé sám stál, netušil, co a jak by měl dělat s nohama. Na to bude potřebovat delší čas a více cvičení. Ale miluje děti, a když je vidí v pohybu, dává najevo radost. V kočárku výská a kope nožkama, jako by se chtěl rozběhnout za nimi,“ líčí Eva Zatloukalová.
Martínkova máma absolvuje se synem většinu cvičení zaměřených na jeho celkový rozvoj. Teď má ale před sebou nový úkol. S pomocí logopedů stimulovat Martínkovy svaly tváří, rtů, jazyka a patra, které dříve nepoužíval, proto je dobře neovládá. Ukázalo se, že pokud nezačne normálně jíst, nebude dobře ani mluvit.
|
Peníze pro Martínka pomohly i Markétce. Dvakrát jí operovali ruku ve Vídni
„Všechno souvisí se vším. Marťa má polykací reflex, ale chybí koordinace mozku a svalů v pusince, protože byl a stále je krmený žaludeční sondou. Jídlo zatím odmítá. Výjimku udělá jen zřídka, třeba když mu přesnídávku na lžičce nabídne osmiletá sestra Ema, kterou má moc rád. A ona jeho. Oba si rozumí i beze slov. Když se Martínka na něco ptám, on všechno chápe a umí dát najevo souhlas nebo nesouhlas, ale Emička často odpoví za něj,“ popisuje chlapcova máma, která je vděčná všem, kdo rodině pomohl.
Trénink na Vánoce
Letos si podle ní Martínek užije Vánoce jako ještě nikdy. Poprvé totiž bude moci sám trhat balicí papír z dárků. „To loni ještě nezvládl, ale letos trénuje už od léta. Nejvíc ho asi potěší autíčko na dálkové ovládání, protože miluje všechno, co má motor,“ říká chlapcova máma.
A prozrazuje i další plán na příští rok: „V září by měl Marťa nastoupit do speciální školky. Mezi dětmi bude šťastný. Bez léčby by to nikdy nebylo možné.“
Léčebný zákrok ve Francii stál 100 milionů korun. Část ze zbylých peněz od dárců rodina využívá na drahé intenzivní rehabilitace, které zdravotní pojišťovny nehradí, a také podporuje další nemocné děti. Dosud pomohla dvaceti miliony 230 dětem, některým opakovaně.