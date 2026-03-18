Návštěvnická sezona na Pražském hradě nikdy nekončí. Přesto bude letos něco nového?
Bude toho strašně moc. Dali jsme si několik cílů. První je, aby Pražský hrad byl kultivovaný. V této souvislosti letos představíme prototyp nového kontrolního stanoviště, které vzešlo z architektonické soutěže. Chceme jimi nahradit otřesné dřevěné boudy, které teď vítají každého z devíti milionů návštěvníků, kteří k nám za rok přijdou. Také otevřeme nový obchod se suvenýry. Soustředí se na zboží vyrobené v České republice.
Další letošní novinkou bude otevření Hartigovské zahrady, která byla dlouhé roky zavřená. Jinde zmizela z trávníku cedulka se zákazem vstupu.