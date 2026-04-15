Ženám, kterým zdravotníci nedobrovolně či bez dostatečného vysvětlení vzali možnost mít děti, vyplácí stát od roku 2022 odškodné. Odhad byl, že žadatelek budou maximálně čtyři stovky. Ale už nyní jich omluvu a jednorázovou částku 300 tisíc korun získalo třikrát tolik. A stovky dalších čekají na rozhodnutí. Stát přitom často porušuje zákonné lhůty.
V únoru ředitelka finančního odboru ministerstva přiznala, že resort ani nemá peníze na vyplácení nachystané v rozpočtu. Podle ní tomu tak nebylo nikdy.