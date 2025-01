Uvazování psů může mít trvalé následky, zákaz je dobrý krok, míní svaz

„Nejde o krátkodobé uvázání psa například před obchodem, ale o zákaz dlouhodobého uvazování psů na řetěz, což považujeme za týrání,“ uvedl Kučera. Výjimkou je podle pozměňovacího návrhu také krátkodobé uvázání během čištění chovného prostoru, krmení psa nebo jeho ošetřování, či uvázání při výcviku ozbrojených sil nebo policie. Novelu ještě čeká projednání v Senátu.

Se změnou souhlasí také předseda Českého kynologického svazu Karel Mellar. „Myslím, že je naprostý nesmysl, aby pes žil dlouhodobě uvázaný,“ řekl iDNES.cz.

Novela se zaměřuje na dlouhodobé uvázání psů například na řetěz. Podle Mellara existují alternativy, které psům neškodí, jako například kotce či různé úpravy plotů. „Uvázat psa, aby hlídal nebo aby tak někde žil, to si myslím, že určitě není řešení,“ vysvětlil.

Podle Mellara je důležité zdůrazňovat potřebu dobrého výcviku psa a také zodpovědnost majitelů. Uvázání podle něj navíc může psům dlouhodobě uškodit. „Každá z variant umístění zvířete tam, kde nemá, co potřebuje, může zanechat následky. Běhá pořád dokola, mohou vzniknout nějaké zlozvyky. To se ale může stát i v kotci, pokud je celoživotně zavřený,“ upozornil Mellar.

„Když dáte psovi celoživotně omezený prostor o třech metrech, protože byl na někoho zlý, tak to zanechá na jeho psychice následky,“ uvedl Mellar. Podle něj ale dlouhodobé uvázání nevede vždy ke zvýšené agresivitě. „Některé zvíře se stane bázlivým, některé si to místo, kde je uvázané, bude chránit. Spíš to ale bude podle povahy a plemene a podle toho, jakou má životní zkušenost,“ dodal.

Uvázání psa na řetěz podle svazu navíc není řešením ani pro případy, kdy psi přeskočí plot a napadnou cizího člověka. Takový případ řešili policisté loni v srpnu v obci Libina na Šumpersku. Poštovní doručovatelka tehdy skončila v nemocnici poté, co ji pokousal pes. Ten vyběhl z otevřené brány, když přicházela k domu.

Starosta Libině Aleš Skála i tak vidí novelu zákona jako dobrý krok. „Myslím, že na obcích je běžné, že jsou psi na pozemcích na volno. Maximálně mají své výběhy, kde jsou uzavření, a nemohou mít úplně volný pohyb po zahradě. Nikde neevidujeme, že by psi byli uvázaní,“ řekl iDNES.cz. V případech, kdy pes například přeskočí plot či vyběhne z pozemku, jde podle něj spíše o špatný výcvik.

Novela veterinárního zákona mimo jiné zavádí také monitorování provozu na jatkách pomocí kamer, její součástí je také snížení administrativy. „Některé návrhy TOP 09 dnes neuspěly, například zavedení tzv. PET pasů, což by pomohlo omezit činnost nelegálních množíren,“ uvedl Kučera.