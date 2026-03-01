Otázky a odpovědi: Jak je to s vašimi právy, pokud jste uvázli na Blízkém východě

Tomáš Lánský
  18:00
Tisíce českých turistů uvázly na Blízkém východě kvůli eskalaci napětí a uzavřenému nebi nad Emiráty či Ománem. Mají lidé nárok na náhradní ubytování, když se letiště neotevřou? Kdy mohou ti, co mají kufry teprve sbalené, žádat o vrácení peněz? iDNES.cz přináší ve spolupráci s experty z cestovních kanceláří a asociací velký přehled odpovědí pro ty, kteří se nemohou dostat domů, i pro ty, kteří mají odlet teprve před sebou.
Jsem v zahraničí na Blízkém východě a uvázl jsem tam (Emiráty, Omán, Katar atd.)

Co mám dělat jako úplně první věc?
Nepropadejte panice. Buďte v kontaktu se svým delegátem a sledujte SMS zprávy od své CK. Také se okamžitě zaregistrujte do systému DROZD a sledujte web Ministerstva zahraničních věcí ČR. Nabijte si mobilní telefon a neopouštějte hotelový resort. Sledujte zpravodajství.

Kdo mi zaplatí ubytování, když nemohu odletět domů?
Podle zákona má cestovní kancelář povinnost se o vás postarat. Ale jen na tři noci. „V těchto okolnostech se na ně vztahuje povinnost zajistit nezbytné ubytování po dobu tří nocí, pak už je to klientech, vysvětluje Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA).

Nekryje snad tyto náklady pojištění?
Pokud jde o „zásah vyšší moci“, za který se uzavření vzdušného prostoru následkem válečného konfliktu považuje, neexistuje na něj pojištění.

A co jídlo? Mám nárok na stravu zdarma?
Tady vás zákon bohužel úplně nekryje. Strava by měla jít primárně za klientem, i když se CK snaží v rámci možností pomoci. Cestovní kanceláře nejsou pojišťovny a nemohou suplovat jejich roli v plném rozsahu.

Uvízl jsem v tranzitu (např. v Thajsku nebo na Bali) a let přes Dubaj je zrušen. Co teď?
Cestovní kanceláře a aerolinky hledají alternativní trasy (např. přes Turecko, Afriku nebo severní cestou přes Finsko). Pokud spěcháte a jste individuální cestovatel bez cestovky, můžete si zkusit koupit letenku u jiné společnosti, ale počítejte s tím, že jsou teď extrémně vyprodané a drahé. Letecká společnost, u které máte původní let zaplacen, vám vrátí cenu letenky letu, který se neuskutečnil. Rozdíl mezi novou letenkou u jiné společnosti si ale musíte zaplatit sami.

Mám nárok na finanční odškodnění za zpoždění nebo zrušení letu?
Bohužel ne. Tato situace (uzavřený vzdušný prostor, válečný konflikt) se klasifikuje jako „vyšší moc“ (mimořádné a nevyhnutelné okolnosti). „Cestovní kancelář nemá povinnost hledat náhradní leteckou dopravu, to má ta letecká společnost, která ale nelítá. Spoustu lidí potřebuje být včas doma, potřebují třeba jít do práce, školy atd., tak jsou ochotni uhradit ten rozdíl v ceně letenek a doufat, že jim ten nevyužitý let letecká společnost vrátí. Cestovka nic kromě toho kompenzovat nemůže ani nemusí, protože je to vyšší moc,“ vysvětluje místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Co když mi po třech dnech ubytování skončí a já stále nemohu odletět? Po třech dnech už zákonná povinnost CK končí a náklady mohou přejít na vás. Je to moment, kdy byste měli kontaktovat svou pojišťovnu ohledně případných asistenčních služeb a rad.

Mám zkusit přejet hranice do sousední země na vlastní pěst?
Důrazné varování zní: Nedělejte to. „Nedoporučoval bych na vlastní pěst zkoušet někam odjet do sousední země, protože může být problém na hraničním přechodu nebo uvíznete někde úplně jinde,“ radí Jan Bezděk, mluvčí Der Touristik.

Jak je to s mým cestovním pojištěním, když se pobyt protáhne? Kontaktujte svou asistenční službu nebo CK. Často je potřeba pojištění aktivně prodloužit, aby vás krylo i v těchto „nastavených“ dnech.



