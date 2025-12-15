Premiér uvádí nové ministry do úřadů. Jako první šéfku financí Schillerovou

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Následovat budou ministr školství Robert Plaga, ministr kultury Oto Klempíř a ministr zahraničí Petr Macinka.
Zhruba hodinu po poledni se úřadu ujme ministr obrany Jaromír Zůna a po něm ministr vnitra Lubomír Metnar.
Budeme vláda všech občanů, nechceme žádných sto dnů hájení, řekl Babiš
Pak Babiš zamíří na ministerstvo průmyslu a obchodu, kam se vrátí první místopředseda ANO Karel Havlíček, odtud na dopravu, kterou povede Ivan Bednárik a na ministerstvo zemědělství, v jehož čele bude Martin Šebestyán.
Macinka pak bude uveden i do funkce pověřeného ministra životního prostředí. Na post původně Motoristé navrhli Filipa Turka, oficiálně ale navržen nebyl. Prezident Petr Pavel ho odmítl jmenovat.
Pavel jmenoval Babišovu vládu. Měli bychom být konstruktivní v NATO, řekl
Jako další se svých ministerstev ujmou ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Jako poslední bude uveden ministr bez portfeje Boris Šťastný.