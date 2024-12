Benny přežil smrt, Blade dál miluje lidi. Dalším týraným zvířatům pomáhá sbírka

️Dnes Vám první adventní neděli chce popřát Blade. První adventní neděle otevírá období, které nás vybízí ke zpomalení a zamyšlení nad tím, co bychom si přáli, nejen materiálně, ale i do života.



❗My máme měsíc do konce sbírky DEN ZVÍŘAT ❗ Vybráno je 1.373.000 Kč z 3.000.000 Kč. Asi bude těžké se k částce přiblížit, ale zkusíme o to zabojovat ze všech sil



V roce 2019 jsem vymyslel nápad, že bychom vždy před Vánocemi pomohli týraným zvířatům a peníze rozdělili mezi útulky z celé republiky rovným dílem. Ten rok lidé pomohli částkou 428 689 Kč.

v roce 2020 1 177 199 Kč

v roce 2021 1 708 419 Kč

v roce 2022 2 573 500 Kč

v roce 2023 3 163 295 Kč.



Máme sen vytvořit pro zvířata podobnou sbírku jako je „Tříkrálová“, kterou lidé podporují, věří ji. Stejně tak se nemusí bát u naší organizace. Chceme i tímto bojovat proti pouličním podvodníkům s kasičkami a založit tradici, která 100% pomáhá všem zvířatům.



Pokud někdo nezná ještě Blada, tak jde o pejska, kterého zavřeli v opuštěným bytě a odsoudili k vyhladovění. Moc bych si přál, aby bylo v dalším roce podobných případů jako jen Blade co nejméně!



Budeme rádi, pokud se jako jednotlivci i jako firmy zapojíte do této sbírky. Má to smysl psát smutným příběhům dobrý konec! Více o sbírce www.denzvirat.cz



