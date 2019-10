Utopistický projekt, cupovala EU Le Penová. Fašistko, volali odpůrci

„Maskovaný fašismus je také fašismus,“ volal jeden z odpůrců Le Penové. „Vivat Marie Le Pen,“ podpořil naopak francouzskou nacionalistku další z účastníků semináře Evropský mír a prosperita po Evropské unii, který uspořádala miniaturní pravicová OK strana exposlance za ODS Jiřího Janečka. Le Penová sporu, který po chvilce skončil odchodem jejích kritiků ze sálu, jen mlčky přihlížela.

K protestu se přihlásili Mladí zelení. „Pravicově populistické strany jako Front National se snaží legitimizovat rasismus a xenofobii. Štvavý postoj vůči imigrantům a menšinám navazuje na ty nejhorší tradice. Nesouhlasíme s tím, aby ve dnech, kdy slavíme 70. výročí konce druhé světové války, byli do Prahy zváni politici, kteří se aktivně zasazují o aktualizaci fašistického odkazu v Evropě,“ uvedl mluvčí mladých zelených Tomáš Křemen.

U vás aspoň protestují oblečení, smála se protestu Le Penová

Šéfka francouzské krajně pravicové strany protest proti ní komentovala jen jednou větu. „U vás aspoň protestují oblečení,“ řekla v narážce na prvomájový protest svlečených aktivistek hnutí Femen proti francouzské Národní frontě.

A pak už Marine Le Penová nenechala ani nit suchou na Evropské unii. „Je to projekt utopistický, šílenost,“ řekla na adresu EU žena, která ve své vlastní zemi získává podporu ostrou kritikou přistěhovalectví a která je jednou z favoritek francouzských prezidentských voleb v roce 2017.

Občany členských zemí Evropské unie Le Penová přirovnala k hlavnímu hrdinovi povídky Franze Kafky Proměna, který se změní v obludného brouka. „Musíme se přizpůsobit a rozptýlit v těle monstrózní kreatury, jakou je Evropská unie. Evropská unie je šílenstvím a skrývá se za praporem falešné demokracie, a činí tak státy nesamostatnými,“ řekla doslova francouzská nacionalistka.

Do Prahy přijela povzbudit české odpůrce Evropské unie z menších stran, které se chtějí pokusit o užší spolupráci. Záštitu nad seminářem převzal poslanec Radim Fiala, společně s Tomio Okamurou vystoupil z Úsvitu a zakládají novou stranu Svoboda a přímá demokracie (více o novém politickém subjektu čtěte zde). S lidmi, kteří organizovali konferenci podepsala Le Penová dohodu o spolupráci.

„Je třeba mít Evropu, která bude založena na spolupráci svobodných národů,“ řekla Le Penová. „Národ je rámec, který může chránit svobodu a prosperitu, Evropská unie chce vhodit národy do neznáma,“ prohlásila žena, která loni ve Francii vyhrála eurovolby s téměř čtvrtinou hlasů a kvůli tomu, aby přijatelnější pro více voličů neváhala tento týden pozastavit členství v Národní frontě vlastnímu otci, Jean-Marie Le Penovi. A to za slova, že plynové komory byly jen „historickým detailem“. „Je to svobodný člověk,“ reagovala Le Penová na otázku, co říká tomu, že se od ní otec distancoval. (více o sporu zde)

Politici jako „komplicové“ převaděčů uprchlíků z Afriky

Podle Le Penové to byli evropští političtí lídři, kteří svými chybami vyvolali exodus tisíců lidí, kteří se přes Středozemní moře snaží dostat z Afriky do Evropy v touze po lepším životě. „Stali se komplici převaděčů, kteří se snaží dostat tyto lidi na břehy Evropské unie,“ prohlásila Le Penová.

„Vládne tady islamistický terorismus a nejistota,“ opřela se také do současné podoby EU. „Nenechme ji čarodějnickým učňům,“ uzavřela svůj projev a sklidila potlesk asi stovky přihlížejících.

Hnutí za silnou ČR v Evropě svobodných národů Předseda OK strany Jiří Janeček po konferenci za účasti Marine Le Penové oznámil, že vzniká nová politická platforma „Hnutí za silnou Českou republiku v Evropě svobodných národů“, kam budou pozvány všechny strany s podobným programem. „Ve spolupráci s našimi evropskými partnery chceme vytvořit deštník, který všechna tato politická uskupení. zaštítí jako jeden muž. Do nadcházejících voleb postavíme silné kandidátky plné českých patriotů,“ uvedl Janeček.

Její Národní fronta se snaží omezit imigraci do Francie a upravit získávání občanství Francie, zamezit stavbám dalších mešit, zrušit manželství lidí stejného pohlaví. Je také pro zákaz potratů a obnovení trestu smrti. S českými kritiky Evropské unie, za nimiž do Prahy přijela, Le Penovou pojí shovívavý postoj k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Le Penová se setkala se Klausem. Mluvila s ním o vývoji v Evropě

Podle poslance Radima Fialy, který na semináři také vystoupil, ovládl Evropu zcela falešný politický koncept sjednocování evropského superstátu. Podle něj prožíváme čas realizace konceptu radikálních revolucionářů.

„Skutečnou svobodu mají lidé vyměnit za růžový obojek superstátu,“ prohlásil Fiala. „Šílená imigrační politika přivádí do nestability,“ řekl také poslanec, který opustil Úsvit. Proti unifikaci Evropy a oslabování suverénních národních států vystoupil také Okamura.

„Také jsem seděl na tom pivu, ale u jiného stolu,“ dotkl se Okamura toho, že se Le Penová již v úterý setkala s exprezidentem Václavem Klausem, rovněž ostrým kritikem evropské integrace (více zde). „Mluvili jsme o budoucnosti Evropy,“ řekla ke schůzce s Klausem politička, jejímž cílem je omezit příliv imigrantů do Francie, vrátit se od eura k franku, zakázat potraty či znovu v její zemi zavést trest smrti.

Na tiskové konferenci Le Penová novinářům řekla, že vůbec netušila, že právě v Praze sídlí První česko-ruská banka, u níž má její strana Front National úvěr.