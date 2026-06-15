Rusko podle něj cíleně ničí to, co nemůže nikdy mít. Pavel vyjádřil soustrast rodinám obětí a zároveň vyzval k podpoře Ukrajiny, včetně uvalení dalších sankcí na Rusko.
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„Putin je barbar.“ Rusko zabíjelo v Kyjevě, slavný klášter zachvátily plameny
Kyjev a další oblasti Ukrajiny v noci na dnešek čelily rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku. Zásah utrpěl mimo jiné klášter Kyjevskopečerská lávra, zapsaný na seznam UNESCO, hořela střecha jeho Uspenského chrámu původně z 11. století. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útok na klášter označil za jeden z dosud největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil ruského prezidenta Vladimira Putina za barbara.