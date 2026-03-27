Barbarský čin, zní z Kremlu po útoku zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Policie uvedla, že po pachateli pátrá a že ho podezírá z trestného činu poškození cizí věci.
Podle Alexandra Broda, člena rady pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv při ruské prezidentské kanceláři, je útok výsledkem mnohaleté agresivní protiruské propagandy ze strany západních politiků a médií. „Podněcují obyvatele k nenávisti vůči všemu, co souvisí s Ruskem a se sovětskou minulostí,“ cituje Broda TASS.
Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Petra Macinku i ministra vnitra Lubomíra Metnara. Dosud nikdo z nich na dotazy nereagoval.
„Nelidská stvoření“
Ruské středisko vědy a kultury, označované jako Ruský dům, provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.
Ředitel RSVK Girenko řekl, že nevybuchly láhve mířící dovnitř do budovy. Okna, na které pachatelé mířili, patří knihovně institutu. Útočníka nebo útočníky označil za „nelidská stvoření“ a „teroristy“. Naplánování útoku podle něj není náhodné, na pátek se v RSVK chystaly závěrečné akce ke Dnům ruské kultury.
Girenko také poděkoval českým bezpečnostním složkám a hasičům, kteří na místo dorazili během několika minut.
„Nezdravá atmosféra“
Rusko si v minulosti na postoj Česka ve vztahu k středisku stěžovalo. Bývalý velvyslanec Ruska v Praze Alexandr Zmejevskij loni v květnu v rozhovoru pro list Izvestija uvedl, že kolem Ruského domu panuje „nezdravá atmosféra“.
Zmejevskij tehdy řekl, že v českých médiích se pravidelně objevují výzvy k uzavření Ruského domu, a do toho je terčem „chuligánských výpadů“ různých organizací i v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině.
Loni v polovině dubna desítky lidí z podnětu iniciativy Hlas Ukrajiny protestovaly před Ruským domem proti šíření ruské kultury. Kritici upozorňují, že tyto instituce slouží jako nástroje k šíření ruské propagandy a dezinformací. Některé evropské země je nařídily uzavřít.
Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku.