Barbarský čin, zní z Kremlu po útoku zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

  9:29aktualizováno  9:54
Útok na Ruské středisko vědy a kultury v Praze je podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové barbarským činem. Mluvčí to řekla agentuře TASS. Na budovu institutu ve čtvrtek večer kdosi podle jeho ředitele Igora Girenka hodil šest zápalných lahví, tři z nich explodovaly.
Některá sdělení Zacharovové jsou velmi naléhavá. | foto: Profimedia.cz

Policie uvedla, že po pachateli pátrá a že ho podezírá z trestného činu poškození cizí věci.

Podle Alexandra Broda, člena rady pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv při ruské prezidentské kanceláři, je útok výsledkem mnohaleté agresivní protiruské propagandy ze strany západních politiků a médií. „Podněcují obyvatele k nenávisti vůči všemu, co souvisí s Ruskem a se sovětskou minulostí,“ cituje Broda TASS.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Petra Macinku i ministra vnitra Lubomíra Metnara. Dosud nikdo z nich na dotazy nereagoval.

Útok zápalnými lahvemi na ruské středisko v Praze. Pachatele hledá policie

„Nelidská stvoření“

Ruské středisko vědy a kultury, označované jako Ruský dům, provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.

Ředitel RSVK Girenko řekl, že nevybuchly láhve mířící dovnitř do budovy. Okna, na které pachatelé mířili, patří knihovně institutu. Útočníka nebo útočníky označil za „nelidská stvoření“ a „teroristy“. Naplánování útoku podle něj není náhodné, na pátek se v RSVK chystaly závěrečné akce ke Dnům ruské kultury.

Girenko také poděkoval českým bezpečnostním složkám a hasičům, kteří na místo dorazili během několika minut.

„Nezdravá atmosféra“

Rusko si v minulosti na postoj Česka ve vztahu k středisku stěžovalo. Bývalý velvyslanec Ruska v Praze Alexandr Zmejevskij loni v květnu v rozhovoru pro list Izvestija uvedl, že kolem Ruského domu panuje „nezdravá atmosféra“.

Zmejevskij tehdy řekl, že v českých médiích se pravidelně objevují výzvy k uzavření Ruského domu, a do toho je terčem „chuligánských výpadů“ různých organizací i v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině.

Český majetek Čechům, volali aktivisté ze střechy Ruského centra v Praze

Loni v polovině dubna desítky lidí z podnětu iniciativy Hlas Ukrajiny protestovaly před Ruským domem proti šíření ruské kultury. Kritici upozorňují, že tyto instituce slouží jako nástroje k šíření ruské propagandy a dezinformací. Některé evropské země je nařídily uzavřít.

Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Barbarský čin, zní z Kremlu po útoku zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Některá sdělení Zacharovové jsou velmi naléhavá.

Útok na Ruské středisko vědy a kultury v Praze je podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové barbarským činem. Mluvčí to řekla agentuře TASS. Na budovu institutu ve čtvrtek večer...

27. března 2026  9:29,  aktualizováno  9:53

Českého mnicha na Srí Lance usmrtil levhart, tělo našli v jeskyni

Levhart mandžuský

Třiačtyřicetiletého českého mnicha v národním parku Kumana na Srí Lance usmrtil levhart, napsal v pátek srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. Ministerstvo zahraničí jeho úmrtí...

27. března 2026  8:17,  aktualizováno  9:51

Po více než roce padlo obvinění za smrt policisty na D5, řidičce hrozí až šest let

ilustrační snímek

Bezmála rok a čtvrt po tragické nehodě obvinili kriminalisté třicetiletou řidičku, která smetla autem na dálnici D5 nedaleko Blatnice u Nýřan na Plzeňsku policistu řešícího předchozí havárii a další...

27. března 2026  9:45

Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z vraždy dítěte

Pražské sídliště, kde došlo k tragické vraždě dítěte. (25. března 2026)

Soud dnes rozhoduje o vazbě pro muže, kterého kriminalisté obvinili z vraždy dítěte v pražském Braníku. Zadrželi ho v noci na středu. V případě odsouzení mu hrozí až výjimečný trest.

27. března 2026  9:29

Útok zápalnými lahvemi na ruské středisko v Praze. Pachatele hledá policie

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo...

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom v pátek ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá,...

27. března 2026  7:44,  aktualizováno  9:22

V Dozimetru měl svědčit exčlen dozorčí rady DPP. Rozhodl se nevypovídat

Sídlo pražského dopravního podniku

V pátek měl u obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr vypovídat Jan Marek. Rozhodl se ale využít svého práva nevypovídat, jelikož je stíhán v jiné kauze údajné korupce v dopravním podniku....

27. března 2026,  aktualizováno  9:06

Kauza falešných řidičáků bobtná, policie obvinila už téměř padesát lidí

Autoškola

Už osmačtyřicet lidí viní karlovarští policisté z toho, že chtěli získat řidičský průkaz za pomoci úplatků. V rozsáhlém případu se postupně objevují další, kteří údajně přišli k řidičskému oprávnění...

27. března 2026  8:49

Nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu, náklaďák boural do šipky silničářů

Nehoda nákladního auta uzavřela dálniční Pražský okruh mezi exity 3 a 10 směrem...

Nehoda dvou nákladních aut v pátek ráno na zhruba čtyři hodiny uzavřela dálniční Pražský okruh mezi exity 3 a 10 směrem k letišti. Auta tak nemohla projet ani Komořanským tunelem. Jednoho muže...

27. března 2026  6:40,  aktualizováno  8:49

Seriál Harry Potter: Kdy a kde ho uvidíme a kdo v něm bude hrát

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter (2026)

První zveřejněný teaser na nový seriál o Harry Potterovi s sebou přinesl i termín premiéry úvodní série – dočkat bychom se jí měli už o letošních Vánocích. Kde bude ke shlédnutí a na koho se v ní...

27. března 2026  8:47

Každý se s jeho tvorbou setkal. Jak za svých 90 let ovlivnil Svěrák českou kulturu

Zdeněk Svěrák (3. října 2022)

Zdeněk Svěrák, muž mnoha talentů s laskavým humorem a jedna z největších osobností českého umění, oslaví v sobotu 90. narozeniny. Jeho výroky a texty mnoha písní z jeho tvorby časem zlidověly a vryly...

27. března 2026  8:36

Levné balíčky z Číny už nebudou bez poplatku, EU cílí nejen na Temu a Shein

ilustrační snímek

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie, by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které ve čtvrtek...

27. března 2026  7:53

Rusové se soustředí na válku s Ukrajinou, pomoc Íránu pro ně není prioritou, tvrdí Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Rusko se soustředí především na válku s Ukrajinou, nikoliv na pomoc Íránu, myslí si americký ministr zahraničí Marco Rubio. Šéf americké diplomacie to v pátek řekl novinářům před odletem na setkání...

27. března 2026  7:22

