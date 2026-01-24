„Podezřelého muže, ročník narození 1990, zadrželi policisté ještě v pátek večer na Příbramsku, tedy jen několik hodin poté, co se jednání dopustil. Kutnohorští kriminalisté mu dnes sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci a výtržnictví. Hrozí mu až tříletý trest vězení,“ uvedli policisté na síti X.
|
Někdo zaútočil sekerou na Bartošovu kancelář a zanechal tam tajemný vzkaz
O útoku informoval Ivan Bartoš v pátek na svých sociálních sítích. „Chci ale říct jedno – můžeme spolu nesouhlasit, můžete chtít po politicích něco úplně jiného než to, co s Piráty zastávám, a můžeme mít na spoustu věcí úplně jiný názor. To je v pořádku. Násilí ale názor není. Nikdy. A směrem k nikomu,“ uvedl Bartoš. Dodal, že politický nesouhlas, frustrace či hněv nejsou důvodem pro útoky, výhrůžky ani ničení cizího majetku.
Bartoš v příspěvku také připomněl vraždu britské labouristické poslankyně Jo Coxové, která zemřela v roce 2016 poté, co ji útočník pobodal a postřelil, a primátora Gdaňsku Pawla Adamowicze, kterého pobodal útočník během vystoupení na charitativní akci v roce 2019.
„I kvůli nim a jejich blízkým nemlčím. I kvůli nim je důležité říct, že podobné útoky nemají v naší společnosti místo. Politická debata má zůstávat v mezích zákona a slušnosti,“ dodal Bartoš.
|
Za útok na Babiše dostal invalida opět podmínku, u soudu mu spílal. Kauza ale nekončí
Čeští politici čelili v minulosti útokům několikrát. Například loni v září udeřil premiéra Andreje Babiše (ANO) holí do hlavy čtyřiašedesátiletý Vladislav Nogol při předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku. Muž za útok dostal podmínku.